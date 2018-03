Nothing Left To Lose

Ein grandioses Soul-Blues-Pop-Rock-Album hat uns diese Woche aus London erreicht. Es handelt sich bei “Nothing Left To Lose” zwar leider nur um ein Kurzalbum, aber was die Künstlerin Kadija Kamara hier zeigt, ist erstklassig.

Die Künstlerin beschreibt ihre Musik als “Alt-Soul”, was allerdings einige Aspekte unterschlägt. Sicher ist, dass Kadija Kamara auf die analogen Sounds der 1960er- und 1970er-Jahre steht, mit ihren Kompositionen und ihrer Art des Singens steht sie allerdings mit beiden Beinen in der Gegenwart.

Wie gesagt, ist “Nothing Left To Lose” leider recht kurz, denn von Kadija Kamara und ihrer exzellenten Stimme hätten wir gerne mehr gehört. Keine Wunder, dass sie bereits in “…Later With Jools Holland” zu hören war. Eine sehr erfreuliche Veröffentlichung!

Tracks:

1 – Nothing Left To Lose (04:09)

2 – Running In The Name Of The Game (03:37)

3 – Eyes On You (03:49)

4 – Like You (05:21)

Orientierungshilfe