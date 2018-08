"Redemption" im September

Der vielseitige Bluesrocker Joe Bonamassa kündigt für 21. September ein neues Studioalbum an und ist damit im Oktober in Deutschlands Konzerthallen unter dem Slogan “The Guitar Event Of The Year” zu hören. Das neue Werk wird den Namen “Redemption” tragen und über Provogue / Mascot Label Group erscheinen.

“Redemption” ist abermals ein Album von Joe Bonamassa, das ausschließlich Eigenkompositionen enthält. Zumeist bietet er hier deftigen Bluesrock, was bei ihm aber nicht weiter überraschend ist!

“She took the fire as she was leaving, no forgiveness and no confession, now I’m sifting through the cold grey ashes, looking for peace and my redemption.”

Vorab schon mal die Titelliste:

01 – Evil Mama – 00:05:30

02 – King Bee Shakedown – 00:04:22

03 – Molly O’ – 00:06:07

04 – Deep In The Blues Again – 00:04:46

05 – Self-Inflicted Wounds – 00:06:36

06 – Pick Up The Pieces – 00:03:56

07 – The Ghost Of Macon Jones – 00:05:24

08 – Just ‘Cos You Can Don’t Mean You Should – 00:06:41

09 – Redemption – 00:05:57

10 – I’ve Got Some Mind Over What Matters – 00:05:51

11 – Stronger Now In Broken Places – 00:04:34

12 – Love Is A Gamble – 00:05:16

Aktuelle Tourdaten:

2018-10-01 Rostock Stadthalle

2018-10-02 Oberhausen König-Pilsener Arena

2018-10-03 Mannheim SAP Arena

2018-10-05 Fulda Esperantohalle

2018-10-06 Wetzlar Rittal Arena

2018-10-08 Neu-Ulm Ratiopharm Arena



