We Are All Shining Stars

Funky sounds von Funky Destination, dem Projekt des Kroaten Vladimir Sivc. Seine neue Veröffentlichung “We Are All Shining Stars” ist nun über Timewarp Music erschienen.

Sivic wurde 1979 in Osijek geboren und begann als Gitarrist und Sänger in diversen Bands. Später entdeckte er die Möglichkeiten der modernen Musikproduktion und begann als Produzent zu arbeiten. Schon immer verliebt in Funkrhythmen, startete er schließlich das Projekt Funky Destination. “We Are All Shining Stars” enthält ausschließlich eigenes Material, das sowohl Retrosounds wie auch aktuellere Klänge verwendet und elektronische wie auch reale Instrumente mischt. Letzteres verleiht der Musik sehr viel Lebendigkeit.

Auch wenn “We Are All Shining Stars” nicht unbedingt von Abwechslung lebt, eignet sich das Album bestens zur Aktivierung des Bewegungsapparates. Die meisten Titel sind instrumental.

We Are All Shining Stars by Funky Destination

Tracks:

1 – Everybody’s Inn (03:18)

2 – Let’s Make this Party Jumpin (03:22)

3 – Boom Bang (04:23)

4 – Street’s of Bronx (03:43)

5 – Fusion Illusion (04:26)

6 – Amy’s Story (03:44)

7 – J.J’s On Meskaline (04:17)

8 – To My People (04:17)

9 – Higher (01:51)

10 – This is Your Moment To Shine (03:04)

11 – Detective Wannabe (03:33)

12 – Seems Like I Heard Jose e Paco Playing (04:22)

13 – On My Way To Rio (06:35)

