RightNow!

Ein höllisches Vergnügen aus Rock’n’Roll und Punk stellt “RightNow!” dar, das neue Album des Trios aus Lahti. Nach fünf Jahren Albumabstinenz legen Francine mit einer Frische und Energie los, als wären wir in ihrem Gründungsjahr 1987.

Antti Kukkola, Pete Salomaa und Alec Hirst-Gee sind die Namen der drei Herren, die hier so beherzt musizieren, allerdings ist nur Bassist Pete Salomaa von Anfang dabei gewesen. Die Stimme des Vokalisten Antti Kukkola erinnert an Billy Idol .

Das letzte Album “Still Burning” von 2013 war allerdings eine Spur besser als “RightNow!”.

Tracks:

1 – Can’t Take It No More (03:50)

2 – Lost Ones (03:21)

3 – Right Now (03:15)

4 – Mad Animal Shuffle (03:28)

5 – Where We Go (03:55)

6 – NoMeansNo! (03:45)

7 – Fallin’ Down (03:20)

8 – Hybrid Moments (01:34)

9 – Lookin’ for Love (03:41)

10 – On the Edge (02:25)

Line-Up:

Antti Kukkola: Gesang, Gitarre

Pete Salomaa: Bass

Alec Hirst-Gee: Schlagzeug

Orientierungshilfe