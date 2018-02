One People One World

Mit seinem zehnten Album “One People One World” zeigt sich der Nigerianer Femi Kuti musikalisch vielseitiger als gewohnt. Er mildert hier die Aggressivität seines Sound insgesamt zwar etwas ab. Dennoch versteckt er seine rebellische und kämpferische Ader nicht, was sich auch wieder in den Texten zeigt.

“One People One World” steht für einen modernen und optimistischen Afrobeat und zeigt Femi Kutis Stärken (Bläsersätze) wie auch seine Schrullen (Orgel), was beides zu den Markenzeichen seiner Musik geworden ist. In einer Email an das Billboard-Magazin ließ Kuti wissen:

“I hope this album brings joy, love, equal opportunity, justice, peace, understanding and togetherness to the world.”

Tracks:

1 – Africa Will Be Great Again (04:47)

2 – Best To Live on the Good Side (05:16)

3 – One People One World (03:35)

4 – Na Their Way Be That (03:40)

5 – How Many (02:30)

6 – Evil People (03:22)

7 – Equal Opportunity (04:51)

8 – E Get As E Be (03:53)

9 – Corruption Na Stealing (06:27)

10 – Dem Don Come Again (04:13)

11 – Dem Militarize Democracy (04:33)

12 – The Way Our Lives Go (03:43)

