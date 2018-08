Great Summer Week

Die Esten sind leidenschaftliche Sänger und herausragende Musiker. Mit der Great Summer Week feiern sie vom 18. bis 25. August die vor 100 Jahren erlangte Freiheit mit Klang und Gesang. Die Great Summer Week ist arrangiert rund um den Tag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit am 20. August.

Der Sommer wird mit einem groβen Mitsing-Event, dem „Laulu Võim” („The Power of Song”) eröffnet, das auf dem bekannten Sängerfestfeld in Tallinn stattfinden wird. Dann reist das Orchester der Grenzpolizei entlang der estnischen Grenze und gibt kostenlose Outdoor-Konzerte, die den Namen „Mööda Piiri” („Along the Border”) tragen.

Im Rahmen der Konzertserie „Teekond” („The Journey”) reist auch ein Streichquartett durch ganz Estland und präsentiert Konzerte an den Bahnhöfen in Estland. Die musikalische Reise endet mit einem Gala-Konzert am Bahnhof von Tartu und der Station Balti Jaam in Tallinn.

Die Folkband Trad.Attack! hat sich zum Ziel gesetzt, alle Mitgliedsstaaten der EU während des Jubiläumsjahres zu besuchen.

Höhepunkt der musikalischen Great Summer Week ist die „Nacht der Lichter”, bei der das estnische National-Symphonie-Orchester am Hafen von Kakumäe in Tallinn und auf der Insel Naissaar die Glanzstücke estnischer Musiker spielt.

Der 25. August ist auch die Nacht der Lagerfeuer. An allen Stränden der baltischen See erhellen Lagerfeuer die sternenklare Nacht. Und jeder ist eingeladen, mit Sand unter den Füßen und Meeresrauschen im Ohr die Lagerfeuerlichter zu genießen.

Koit

Ein patriotisches Lied, das erstmals 1988 gesungen wurde, als Estland noch unter sowjetischer Herrschaft stand. Das Lied spielte eine wichtige Rolle in der Singenden Revolution, die zur Wiedererlangung der Unabhängigkeit der baltischen Staaten führte. Das Lied und sein Urheber, Tõnis Mägi, sind bis heute sehr berühmt. Die meisten Esten können zumindest einige Zeilen des Liedes auswendig vortragen.



Hier der Text in englischer Übersetzung:

It’s time to hold our head up high again

and cast away our robes of slavery

so that everything created in a creative spirit

could be born again.

It’s dawn, a royal (magnificent) blaze

light’s victory wakes the earth.

The horizon is free, the first ray

is falling to the ground.

A cry – we will break everything

so that we could breathe freely (as free men) again.

Look – the ice is broken

let us hold hands, combine our spirits.

With collective advice,

collective strength, we can achieve everything.

In front of us is the only road, a road to freedom

there can be no other.

Power, the power of light

the tribe of freedom, let’s go together

on our lips are cries of joy

Look – the giant has freed his hand from the cliff

Belief will lead us forward, a heavenly ray

is walking with us

Like so – victory is just one step away

a short step, step

Land, motherland, this land is holy,

this land that will now be free

Song, our song of victory, will resound.

Soon you will see a free Estonia!!













Copyright-Hinweis für das Bannerfoto

Inhaber: Danel Rinaldo

Lizenz: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Das Bild wurde von uns beschnitten.

Orientierungshilfe