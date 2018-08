Something Smells Funky 'Round Here

Mit einem etwas speziellen und humorigen Statement zur amerikanischen Politik startet das neue Album “Something Smells Funky ‘Round Here” von Elvin Bishop. Das Big Fun Trio besteht aus Elvin Bishop (Gitarre, Gesang), Willy Jordan (Cajon, Gesang) und Bob Welsh (Gitarre, Piano).

Die Musik wird von Elvin Bishops typischem Sound geprägt, also etwas neben dem Blues-Mainstream. Sehr unterhaltsam!

Tracks:

1 – Something Smells Funky ‘Round Here (03:07)

2 – (Your Love Keeps Lifting Me) Higher And Higher (04:42)

3 – Right Now Is The Hour (03:28)

4 – Another Mule (03:44)

5 – That’s The Way Willy Likes It (03:49)

6 – Bob’s Boogie (02:31)

7 – I Can’t Stand The Rain (04:08)

8 – Stomp (03:11)

9 – Lookin’ Good (03:38)

10 – My Soul (03:37)

Line-Up:

Elvin Bishop: Guitar and Vocals

Willie Jordan: Cajon and Vocals

Bob Welsh: Guitar and Piano

sowie

Andre Theirry: Accordion on “My Soul”

Orientierungshilfe