Rooftop Sessions

Beileibe keine Unbekannten sind Dreamers’ Circus, das dänisch-schwedische Folk-Trio, bestehend aus Rune Tonsgaard Sørensen, Ale Carr und Nikolaj Busk. Das Trio hat sich 2009 während einer Jam-Session auf einem Folk-Festival in Kopenhagen kennengelernt.

Mittlerweile hat das Trio vier Alben unter eigenem Namen eingespielt und so manche Preise eingeheimst, u.a. “Album of the Year” und “Talent of the Year” bei den Danish Music Awards Folk 2013, sowie “Album of the Year” bei den Danish Music Awards Folk 2015. Hört man die Musik auf ihrem neuen Album “Rooftop Sessions”, wo sie erneut altes und neues Folkmaterial mischen, kann man nachvollziehen, warum sie die Auszeichnungen erhalten haben. Exzellent!

Tracks:

1 – City Gardens (05:06)

2 – Opus 2, 5 (02:58)

3 – Draft (00:27)

4 – Kitchen Stories (04:46)

5 – Meanwhile (02:23)

6 – Then We Waltzed (04:28)

7 – Foreseen (03:25)

8 – Rooftop Session, Pt. 1 (05:29)

9 – Rooftop Session, Pt. 2 (02:23)

10 – Mormor (05:04)

11 – Afterwards (03:05)

Line-Up:

Nikolaj Busk: Piano, Akkordeon

Rune Tonsgaard Sørensen: Violine, Gitarre

Ale Carr: Laute, Fiddle, Kantele, Ukulele





