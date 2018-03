American Utopia

Lange nichts mehr von ihm gehört. Doch nun legt David Byrne sein elftes Soloalbum “American Utopia” vor. Zuletzt ist der Schotte aber keineswegs auf der faulen Haut gelegen, sondern hat Filmmusik geschrieben oder mit Brian Eno , Fatboy Slim und St. Vincent (Annie Clark ) an Alben gearbeitet.

Das in verschiedenen Studios, u.a. seinem eigenen, aufgenommene neue Album enthält typische Byrne-Nummern, die vereinzelt sogar an die Zeit der Talking Heads erinnern. Mit allerlei Gästen, wie Daniel Lopatin (alias Oneohtrix Point Never), Jam City, Thomas Bartlett (alias Doveman), Jack Peñate, Sampha und Brian Eno, ist ein starkes Album entstanden, das auch textlich interessant ist, da sich Byrne sehr realistisch zum Zustand der Welt äußert.

Tracks:

1 – I Dance Like This (03:33)

2 – Gasoline And Dirty Sheets (03:19)

3 – Every Day Is A Miracle (04:46)

4 – Dog’s Mind (02:29)

5 – This Is That (04:31)

6 – It’s Not Dark Up Here (04:10)

7 – Bullet (03:09)

8 – Doing The Right Thing (03:38)

9 – Everybody’s Coming To My House (03:29)

10 – Here (04:13)

Aktuelle Tourdaten:

2018-06-14 Oxford England New Theatre

2018-06-15 Glasgow Scotland Glasgow Royal Concert Hall

2018-06-17 Birmingham England Birmingham Symphony Hall

2018-06-18 Manchester England Manchester Apollo

2018-06-19 London England Eventim Apollo

2018-06-22 Prag Czech Republic Metronome Festival

2018-06-23 Prag Czech Republic Metronome Festival

2018-06-25 Zagreb Croatia INmusic Festival

2018-06-26 Wien Austria Museumsquartier

2018-06-27 Berlin Austria Museumsquartier

2018-06-30 Ewijk Netherlands Down The Rabbit Hole

2018-07-01 Ewijk Netherlands Down The Rabbit Hole

2018-07-05 Gdynia Poland Open’er Festival

2018-07-05 Werchter Belgium Rock Werchter

2018-07-06 Roskilde Denmark Roskilde Festival

2018-07-06 Werchter Belgium Rock Werchter

2018-07-07 Werchter Belgium Rock Werchter

2018-07-08 Werchter Belgium Rock Werchter

2018-07-11 Oeiras Portugal Cool Jazz Festival

2018-07-13 Barcelona Spain Cruilla Barcelona

2018-07-13 Bilbao Spain Bilbao BBK Live Festival

2018-07-14 Barcelona Spain Cruilla Barcelona

2018-07-17 Zürich Switzerland Theater 11

2018-07-19 Ravenna Italy Ravenna Festival

2018-07-20 Perugia Italy Umbria Jazz Festival

2018-07-21 Trieste Italy Piazza UNita



