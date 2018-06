Come Tomorrow

Der Mann mit den starken Alben ist wieder da. Dave Matthews und seine Band präsentieren nach sechs Jahren Pause das Album “Come Tomorrow”. Unserer Einschätzung nach dürfte es in ähnliche Chartregionen aufsteigen, wie der erfolgreiche Vorgänger “Away From The World”.

Die 14 neuen Titel bewegen sich im typischen Stil-Spektrum der Dave Matthews Band. Eine Band, die eigentlich immer so klingt, als würden sie gerade eine Jam-Session abhalten.

Tracks:

1 – Samurai Cop (Oh Joy Begin) (04:22)

2 – Can’t Stop (04:43)

3 – Here On Out (03:18)

4 – That Girl Is You (03:16)

5 – She (03:51)

6 – Idea Of You (04:44)

7 – Virginia In The Rain (06:09)

8 – Again And Again (04:25)

9 – bkdkdkdd (00:27)

10 – Black And Blue Bird (03:33)

11 – Come On Come On (04:39)

12 – Do You Remember (04:17)

13 – Come Tomorrow (04:46)

14 – When I’m Weary (01:56)

Line-Up:

Dave Matthews: Gesang, Gitarre

Carter Beauford: Schlagzeug

Stefan Lessard: Bass

Boyd Tinsley: E-Violine

Jeff Coffin: Saxophon

Rashawn Ross: Trompete

Tim Reynolds: Gitarre





