Tell Me What I Need

Für den norwegischen Grammy wurde ihr Debütalbum “Give” anno 2014 nominiert und für ein derartiges Album geradezu mit Lob überhäuft. Die Gründe, warum “Tell Me What I Need”, das neue Album des Trios Dark Times, vier Jahre auf sich warten ließ, waren in erster Linie: Sie wollten durchatmen und den Kopf wieder frei bekommen.

Nun ist es da und zeigt die weiblich dominierte Band aus Oslo ein wenig konzentrierter. Es scheint, als hätten sie es geschafft, ihre Stärken besser herauszuarbeiten. Aber ihr krasser, roher mordsmäßig verzerrter Sound ist geblieben, auch ihre Liebe zu Melodien, wenngleich sie keinesfalls zur Pop-Band mutiert sind. Dark Times schaffen hier einen echten Kracher. Erinnert an die frühen Stooges .

Tracks:

01 – Doom and Gloom – 00:02:18

02 – Damage Done – 00:03:27

03 – Blazing – 00:02:44

04 – Take It In – 00:05:27

05 – Vulture – 00:02:20

06 – Pinhole – 00:04:17

07 – Drive – 00:02:56

08 – Haunt The Dead – 00:02:47

09 – No Girl – 00:02:36

10 – End – 00:03:24

Line-Up:

Rikke Fjell Jørgensen: drums

Ann Kristin Traaen: guitar/vocals

Sebastian Rusten: baritone guitar

