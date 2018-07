Lifers

Mit einer für einen Country-Musiker nicht gerade üblichen Vergangenheit kann der Texaner Cody Jinks aufwarten. Nachdem er bis 2003 Sänger und Leadgitarrist der Thrash-Metal-Band Unchecked Aggression war, begann er 2005 sich der Countrymusik zuzuwenden, die er als Jugendlicher von seinem Vater zu spielen gelernt hatte.

Auch wenn Cody Jinks (als wir seinen Namen das erste Mal hörten, bedauerten wir ihn, weil wir dachten, man schreibt ihn “Jinx”, also Pechvogel) Standard-Country abliefert, sind seine Musik sehr gut hörbar und seine Stimme klingt einfach überragend. “Lifers” ist sein neues, soeben via Rounders veröffentlichtes Album. Auch die Vorgängeralben, allen voran “I’m Not the Devil”, sind empfehlenswert.

Tracks:

1 – Holy Water (04:39)

2 – Must Be The Whiskey (03:25)

3 – Somewhere Between I Love You And I’m Leavin’ (03:35)

4 – Lifers (03:27)

5 – Big Last Name (02:57)

6 – Desert Wind (04:22)

7 – Colorado (04:03)

8 – Can’t Quit Enough (03:17)

9 – 7th Floor (04:39)

10 – Stranger (04:17)

11 – Head Case (04:00)

Orientierungshilfe