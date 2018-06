MiG bringt Livealbum von 1980!

Die irische Band Clannad hat eine lange Geschichte hinter sich. Anfang der 1970er-Jahre entwickelte sie eine neue Spielart des Irish-Folk, weg vom rustikalen Stil für den etwa die Dubliners stehen. Clannad interpretierten die Folkmusik ihrer Heimat moderner. Desweiteren betonten sie deren lyrische Seite und zeigten gelegentlich eine an Jazz erinnernde Freiheit.

Anfang der 1980er-Jahre wandelten sich Clannad dann allmählich zu einer kommerzhungrigen New-Age-Pop-Band. Den Wendepunkt stellt das Album “Fuaim” (mit Enya Brennan) von 1982 dar, auf dem in einzelnen Titeln schon die neue Seite Clannads leicht erkennbar ist. Das letzte Album mit dem klassischen Clannad-Sound ist das 1980 veröffentlichte “Crann Úll”. Es stellt quasi den Abschluss ihrer besten Phase dar.

Glücklicherweise wurde ein Konzert Clannads aus diesem Jahr in Bremen aufgezeichnet. Diese Aufzeichnung wird am 13. Juli unter dem Namen “Turas 1980” über M.I.G. Music weltweit veröffentlicht. Und zwar als 2 CD Digipak, Doppel-LP im Gatefold mit Variant Cover und natürlich auch als Download und zum streamen. Da schlagen die Herzen der Irish-Folk-Fans, wie uns, doch gleich höher.

CD 1:

Turas Carolan 05:31

Medley: An Crúiscín Lán / Cuach Mo Lon Dubh Buí 06:23

An Buinneán Buí 04:33

Máire Bhruinneall 01:51

An tOileán Úr 05:12

Crann Úll 05:06

Gathering Mushrooms 03:48

Paddy’s Rambles Through the Fields & Tommy O Dea’s Reel 03:33

Rince Philip A’Cheoil 02:05

CD 2:

Ar a Ghabháil ‘n a Chuan Domh / An Ghiobóg 04:41

Siúil a Rún 07:20

Valparaiso 02:23

Ó Bhean a’Tí 03:27

Hornpipe: The Fairies’ Hornpipe / Off To California 03:40

Down By The Salley Gardens 06:51

The Old Couple 03:33

Dúlamán 05:32

Teidhir Abhaile Riú 03:35

Two Sisters 05:47

Nil Sé‘n Lá 10:59

Spielzeit: 95:32 Min.

