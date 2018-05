Weiterhin kein Ruhestand

Mit mittlerweile 81 Jahren auf dem Buckel hat Bluesikone Buddy Guy noch keine Lust auf Ruhestand. Nicht nur, dass er ständig tourt, er bringt kommenden Monat wieder eine neues Album heraus. Der Titel lautet “The blues is alive and well” und bezieht sich wohl auch auf den Künstler selbst.

Das Album erscheint am 15. Juni bei Silvertone/RCA Records und hat namhafte Gäste vorzuweisen: Mick Jagger im Titel “You Did The Crime”, Keith Richards & Jeff Beck in “Cognac” und James Bay in “Blue No More”. Als Produzent war abermals Tom Hambridge aktiv.

Tracks:

01 A Few Good Years

02 Guilty As Charged

03 Cognac (featuring Jeff Beck & Keith Richards)

04 The Blues Is Alive And Well

05 Bad Day

06 Blue No More (featuring James Bay)

07 Whiskey For Sale

08 You Did The Crime (featuring Mick Jagger)

09 Old Fashioned

10 When My Day Comes

11 Nine Below Zero

12 Ooh Daddy

13 Somebody Up There

14 End Of The Line

Ein Video von einem Titel seines letzten Albums:



Orientierungshilfe