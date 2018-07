The blues is alive and well

Nun ist sie also da, die neue Scheibe der Blueslegende Buddy Guy. Für “The blues is alive and well” lud der 81-Jährige weitere Legenden ins Studio ein, wie er das auch auf seinen letzten Alben gemacht hat. Diesmal waren es Jeff Beck , Keith Richards und Mick Jagger , die ihm die Ehre gaben.

Mit dem über Silvertone/RCA veröffentlichten Album zeigt er, dass der Albumtitel “The blues is alive and well” stimmt. Hier ist keine Rentnerband am Werk, selbst wenn man es vom Durchschnittsalter her vermuten würde. Noch immer vermittelt Buddy Guy das Lebensgefühl eines Bluesers sehr überzeugend, ein Leben voller Herzschmerz, Sex und Alkohol. Wir verneigen uns.

Tracks:

1 – A Few Good Years (04:47)

2 – Guilty As Charged (03:20)

3 – Cognac (05:22)

4 – The Blues Is Alive And Well (05:13)

5 – Bad Day (03:48)

6 – Blue No More (03:39)

7 – Whiskey For Sale (04:02)

8 – You Did The Crime (06:53)

9 – Old Fashioned (03:57)

10 – When My Day Comes (04:38)

11 – Nine Below Zero (06:19)

12 – Ooh Daddy (03:17)

13 – Somebody Up There (04:27)

14 – End Of The Line (03:25)

15 – Milking Muther For Ya (00:57)





Orientierungshilfe