Moore Blues For Gary

Söhne, Freunde und Weggefährten von Gary Moore haben unter der Federführung von Bob Daisley das Tribute-Album “Moore Blues For Gary” mit Stücken des Nordiren veröffentlicht. Anders als der Titel vermuten lässt, sind darauf nicht nur Stücke aus dessen Blues-Phase enthalten. Die Auswahl der Stücke umfasst sogar Stücke aus der Zeit, als Gary Moore bei Thin Lizzy werkelte, wie das von Phil Lynott geschriebene “Don’t Believe a Word”.

Insgesamt sind die Interpretationen sehr gut geraten, wenngleich alle Versuche sich der Gitarrenkunst Moore’s zu nähern, von vorneherein zum Scheitern verurteilt sind. So sind es besonders die Stücke, die nicht zu nahe am Original sind, die am besten rüberkommen. Als Beispiel sei “Empty Rooms” mit Neil Carter erwähnt.

Tracks und jeweiliges Line-Up:

01. ‘That’s Why I Play The Blues’

Vocals – Jon C. Butler; Guitars – Tim Gaze; Bass Guitar – Bob Daisley; Drums – Rob Grosser; Keyboards – Clayton Doley

02. ‘The Blues Just Got Sadder’

Vocals – Joe Lynn Turner; Lead Guitar – Steve Lukather; Rhythm Guitar And Slide Guitar – Tim Gaze; Bass Guitar – Bob Daisley; Drums – Rob Grosser; Keyboards – Clayton Doley

03. ‘Empty Rooms’

Lead Vocal, Keyboards – Neil Carter; Bass Guitar, Harmonica, Backing Vocals – Bob Daisley; Drums – Rob Grosser; Guitars – Illya Szwec; Backing Vocals – Rosanna Daisley

04. ‘Still Got The Blues (For You)’

Vocals – Danny Bowes; Guitars – John Sykes; Keyboards – Don Airey; Bass Guitar – Bob Daisley; Drums – Rob Grosser

05. ‘Texas Strut’

Vocals – Brush Shiels; Bass Guitar – Bob Daisley; Guitars – Tim Gaze; Drums – Rob Grosser

06. ‘Nothing’s The Same’

Vocals – Glenn Hughes; Fretless Acoustic Bass – Bob Daisley; Cello – Ana Lenchantin; Guitars – Luis Maldonado

07. ‘The Loner’

Guitars – Doug Aldrich; Drums – Eric Singer; Bass Guitar – Bob Daisley; Keyboards – Don Airey

08. ‘Torn Inside’

Vocals, Lead Guitar – Stan Webb; Bass Guitar, Riff Guitar – Bob Daisley; Drums – Darrin Mooney; Keyboards – Lachlan Doley

09. ‘Don’t Believe A Word’

Vocals, Lead Guitar – Damon Johnson; Bass Guitar – Bob Daisley; Drums – Rob Grosser; Rhythm Guitar – Illya Szwec

10. ‘Story Of The Blues’

Lead Vocal – Jon C. Butler; Bass Guitar, Riff Guitar, Backing Vocals – Bob Daisley; Lead And Rhythm Guitar – Tim Gaze; Drums – Rob Grosser; Keyboards – Lachlan Doley; Backing Vocals – Rosanna Daisley

11. ‘This One’s For You’

Vocals – Gus Moore; Lead Guitar – Jack Moore; Bass Guitar – Bob Daisley; Drums – Rob Grosser; Rhythm Guitar – Illya Szwec

12. ‘Power Of The Blues’

Vocals – Joe Lynn Turner; Lead Guitar – Jeff Watson; Bass Guitar, Riff Guitar – Bob Daisley; Drums – Darrin Mooney; Rhythm Guitar – Illya Szwec

13. ‘Parisienne Walkways’

Guitars – Steve Morse; Vocals – Ricky Warwick; Bass Guitar – Bob Daisley; Drums – Rob Grosser; Keyboards – Clayton Doley





