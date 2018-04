Front And Center

Im berühmten Iridium Jazz Club in New York stieg Beth Hart auf die Bühne, um die Highlights ihrer Karriere in einer neuen Version zu präsentieren, mit halb angezogener Handbremse könnte man sagen. Doch beim Gesang legt sie sich wie immer voll ins Zeug.

An ihrer Seite steht, zumindest bei einzelnen Stücken, als Gast der phänomenale Gitarrist Sonny Landreth, der sich zu herrlichen Slide-Soli hinreissen lässt. Ansonsten bleibt diese außergewöhnliche Sängerin auch in diesem kleineren Club-Ambiente ihrem Stil treu. “Front And Center” gibt es auch als Video.

Tracks:

CD:

1 – Let’s Get Together (Live) (04:09)

2 – Baddest Blues (Live) (05:09)

3 – Jazz Man (Live) (04:07)

4 – Delicious Surprise (Live) (06:03)

5 – Broken And Ugly (Live) (03:40)

6 – St. Teresa (Live) (06:34)

7 – Isolation (Live) (04:25)

8 – Tell Her You Belong To Me (Live) (06:36)

9 – Fat Man (Live) (04:05)

10 – Love Gangster (Live) (04:06)

11 – Leave The Light On (Live) (05:35)

12 – As Long As I Have A Song (Live) (03:33)

13 – Can’t Let Go (Live) (04:35)

14 – For My Friends (Live) (05:14)

15 – No Place Like Home (Live) (04:25)

DVD:

01 Let’s Get Together

02 Baddest Blues

03 Jazz Man

04 Delicious Surprise

05 St. Teresa

06 Tell Her You Belong To Me

07 Fat Man

08 Leave The Light On

09 Can’t Let Go

10 As Long As I Have A Song

Full band Bonus Content (Love Gangster – Broken And Ugly – For My Friends)

Acoustic Bonus Content (Isolation – My California- No Place Like Home)

