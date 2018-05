Course of life

Jede Zeit hat ihre Musik. Die Musik der 80er- und 90er-Jahre lässt das deutsche Trio Analogue-X in Form ihres aktuellen Albums “Course of life” auferstehen. Electro-Pop mit allen zeitgemäßen Sound-Zutaten, etwas Düsternis und eingängigen Melodien.

Analogue-X besteht aus René Mußbach, Susan Mußbach und Sándor Dósa. Letzterer hat bereits viele Jahre Synthie-lastige Musik gemacht. Nun hat er mit René Mußbach die ideale Frontstimme gefunden und gleich noch Backgroundsängerin Susan Mußbach dazugenommen.

Wer auf Kraftwerk, Camouflage , Depeche Mode oder ähnliche Bands steht, hat mit “Course of life” neues Futter gefunden, um glücklich zu werden. Das Album klingt richtig gut.

Tracks:

1 – Another Time (04:04)

2 – Dark Shadow (03:32)

3 – Just an Illusion (04:14)

4 – Leave It in the Dome (03:46)

5 – Living Together (04:42)

6 – Lost in Heaven (03:47)

7 – My Kingdom (04:35)

8 – Power Games (04:03)

9 – Rising in the Dark (04:34)

10 – The Last Word (04:29)

11 – The Pain (04:21)

12 – The Way of Life (04:25)

13 – Trip of Your Heart (04:20)

14 – Angel Heart (03:32)

15 – Never Alone (05:00)





