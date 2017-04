Yere Faga

Mit “Yere Faga” feat. Tony Allen präsentiert Oumou Sangaré das erste Video zu ihrem neuen Album “Mogoya” das am 19.05.17 erscheint!

Im Video folgt die Kamera einer jungen Frau über die Märkte und durch die neonbeleuchteten Clubs des Johannesburger Hillbrow-Viertels. Die Tänzerin Maipelo Gabang interpretiert dabei auf faszinierende Weise die Message des Songs: “You know, success is heavy. There have been times where I’ve really had to rely on having a strong character to survive. I wrote ‘Yere Faga’ to give an example to everyone and to say that in life you have to be strong. Everybody will encounter some problem one day or another. But you have to be stronger than the problem so you can go beyond it”, erklärt Oumou Sangaré.

Regisseur Chris Saunders über das Video: “Oumou’s powerful Wassoulou lyrics needed to be translated through the movement in the video – to reflect her message of never giving up, of finding mechanisms to succeed. The video is a story of an empowered young African woman, one comparable to the great Oumou herself.”

Oumou Sangaré ist eine Ikone der afrikanischen Musik. Und obwohl die Wurzeln ihrer Musik weiter klar in der Tradition Malis stehen, hat „Mogoya” einen sehr moderneren Sound. Das Album verbeugt sich tief vor dem musikalischen Erbe und schaut gleichzeitig in die Zukunft!

Live-Termine:

30.04.17 Mühlheim, Ringlokschuppen (presented by WDR Cosmo)

07.07.17 Frankfurt, Afrika Festival

05.08.17 Berlin, HKW

