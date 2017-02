Kids Insane

ON TOUR with Slander 17.03. IT- Milan, CSA Baraonda 18.03. IT- Vicenza, K2 Music Place 19.03. SK- Zilina, Podzemna Stanica II 20.03. CZ- Prague, Cross Club 21.03. DE- Berlin, Cassiopeia 22.03. DE- Hamburg, Molotow 23.03. DE- Siegen, Vortex Surfer 24.03. NL- Gouda, So What 25.03. DE- Köln, AZ 26.03. FR- Lyon, La Marquise 27.03. DE- Wiesbaden, Schlachthof 28.03. DE- Nürnberg, K4 29.03. DE- Chemnitz, AC17 30.03. DE- Karlsruhe, Alte Hackerei 31.03. CH- Wintherthur, Gaswerk 01.04. AU- Innsbruck, P.M.K. 02.04. IT- Lugo di Ravenna, Lughè

Im März kommt das neue Album der israelischen Punkrocker Kids Insane. Der Titel des Albums ist “Cluster”. Es wird am 10.3. via Redfield Records veröffentlicht. In Kürze sind sie bei uns auf Tour.

