Jamaram

27.04. D-Regensburg, Alte Mälzerei 28.04. D-Jena, Kassablanca 29.04. D-Aschaffenburg, Colos-Saal 30.04. D-Nürnberg, Hirsch 05.05. D-Schrobenhausen, Zoom 06.05. D-München, Backstage Werk 07.05. D-Wiesbaden, Schlachthof 11.05. A-Innsbruch, Weekender Club 12.05. D-Oberhausen (in Bayern), Strobl Wirt 13.05. D-Mühldorf am Inn, Haberkasten 19.05. D-Frauenau, Bürgerhalle 20.05. D-Birkenfeld, Green Hill Festival 23.05. D-Freising, Uferlos Festival 2017 24.05. D-Tübingen, Sudhaus 25.05. D-Aachen, Musikbunker 26.05. D-Essen, Zeche Carl 27.05. D-Eichenzell, Schloss Fasanerie 01.06. D-Marburg, KFZ 02.06. D-Hamburg, Knust 03.06. D-Bremen, Lagerhaus 16.06. D-Nickelsdorf, Nova Rock 17.06. RO-Periam, Rock La Mures

Zum Start ihrer Freedom of Screech Tour veröffentlicht die Offbeat-Truppe Jamaram eine neue Single namens “Off My Lawn”. Dazu gibt es auch ein Video. Jamaram kommen aus München und bieten Reggae, Ska, Latin, Pop, Balkan- und sogar Afrobeat. Das Oktett wurde im Jahr 2000 gegründet. Viel Spaß bei den Konzerten.

Off My Lawn

27.04. D-Regensburg, Alte Mälzerei 28.04. D-Jena, Kassablanca 29.04. D-Aschaffenburg, Colos-Saal 30.04. D-Nürnberg, Hirsch 05.05. D-Schrobenhausen, Zoom 06.05. D-München, Backstage Werk 07.05. D-Wiesbaden, Schlachthof 11.05. A-Innsbruch, Weekender Club 12.05. D-Oberhausen (in Bayern), Strobl Wirt 13.05. D-Mühldorf am Inn, Haberkasten 19.05. D-Frauenau, Bürgerhalle 20.05. D-Birkenfeld, Green Hill Festival 23.05. D-Freising, Uferlos Festival 2017 24.05. D-Tübingen, Sudhaus 25.05. D-Aachen, Musikbunker 26.05. D-Essen, Zeche Carl 27.05. D-Eichenzell, Schloss Fasanerie 01.06. D-Marburg, KFZ 02.06. D-Hamburg, Knust 03.06. D-Bremen, Lagerhaus 16.06. D-Nickelsdorf, Nova Rock 17.06. RO-Periam, Rock La Mures

Zum Start ihrer Freedom of Screech Tour veröffentlicht die Offbeat-Truppe Jamaram eine neue Single namens “Off My Lawn”. Dazu gibt es auch ein Video. Jamaram kommen aus München und bieten Reggae, Ska, Latin, Pop, Balkan- und sogar Afrobeat. Das Oktett wurde im Jahr 2000 gegründet. Viel Spaß bei den Konzerten.

Off My Lawn

Translation

Artikelnavigation

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zur Qualität der Daten

Die Tourneedaten werden uns in der Regel von dritter Seite zur Verfügung gestellt bzw. an uns übermittelt. Sie stellen also den Stand der Übermittlung dar. Desweiteren kann es zu Verzögerungen kommen, da wir die an uns übermittelten Daten vor der Veröffentlichung in unserem Magazin sichten. In der Zwischenzeit können sich die Daten verändert haben. Desweiteren können kurzfristig Konzerte hinzugekommen oder abgesagt worden sein. Das heißt, dass Termine fehlen oder zu viele Termine aufgelistet sind. Achten Sie also unbedingt auf das angebene Textdatum.



In jedem Fall können wir die Korrektheit und Vollständigkeit der Daten nicht garantieren. Aus diesen Gründen empfehlen wir, sich zum Beispiel beim örtlichen Konzertveranstalter zu informieren, ob ein angebenes Konzert stattfindet und ob evtl. vorhandene Angaben zur Vorband, zur Anfangszeit, zum genauen Konzertort oder zum Eintrittspreis korrekt sind.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zum Urheberrecht

Alle Artikel unserer Webseiten sind durch das Urheberrecht geschützt. Das Kopieren und Verbreiten unserer Artikel bedarf in jedem Fall unsere ausdrückliche Zustimmung. Bei fremden Artikeln bedarf es in jedem Fall der Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers.



Ist als Textquelle nicht "Global Music | Weltmusik-Magazin" angegeben, handelt es sich um einen externen Artikel. Für den Inhalt dieser auf diese Weise gekennzeichneten Artikel sind die jeweils genannten Autoren bzw. Quellen verantwortlich. Die Inhalte der Artikel spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion wieder. Achten Sie also unbedingt auf die angebene Textquelle.



Das Vorgenannte gilt entsprechend auch für Abbildungen und Fotos.



Weitere Hinweise zu diesen Themen finden Sie in unserem Impressum.