Delta Moon

Europe Spring 2017 03/24/17 Ratingen Manege Lintorf Germany 03/27/17 Kassel Theaterstübchen Germany 03/29/17 Fürth Kofferfabrik Germany 03/30/17 Ulm Charivari Germany 03/31/17 Freudenburg Ducsaal Germany 04/01/17 Habach Village Germany 04/02/17 Vienna Reigen Austria 04/06/17 Bremen Meisenfrei Germany 04/07/17 Erfurt Museumskeller Germany 04/08/17 Erfurt Museumskeller Germany 04/10/17 Milan Ligera Italy 04/11/17 Aosta Cittadella dei Giovani Italy 04/12/17 Milan Nidaba Theatre Italy 04/13/17 Pordenone Nifty House Italy 04/15/17 Affalter Gasthof “Zur Linde” Germany 04/16/17 Magdeburg Feuerwache Germany 04/21/17 Bordesholm Savoy Kino Germany 04/22/17 Norderstedt Kulturwerk am See Germany 04/24/17 Celle Herzog Ernst Germany 04/25/17 Thiersheim Thorndal Club Germany 04/26/17 Oberstenfeld Blues im Bottwartal Germany 04/27/17 Eppstein Wunderbar Weite Welt Germany 04/28/17 Bad Reichenhall Magazin 4 Germany 04/29/17 Singwitz Kesselhauslager Germany 05/01/17 Ingolstadt Neue Welt Germany 05/04/17 Reggio Calabria Malto Gradimento Italy 05/05/17 Catanzaro Country Club Le Querce Italy 05/06/17 Cinquefrondi Il Frantoio delle Idee Italy

Wir haben noch ihr erstklassiges Album “Low Down” aus dem Jahr 2015 in den Ohren. Jetzt allerdings kommen sie mit dem neuen Album “Cabbagetown” zu uns. Es erscheint am 17.3. bei Jumping Jack Records / Langslide Records. Wir durften bereits reinhören und versprechen schon mal lässig groovende Konzerte. “Cabbagetown” werden wir in Kürze vorstellen.

Kopf der Band ist Tom Gray, der von der American Roots Music Association 2008 zum Blues Songwriter of the Year bestimmt wurde. Seine Lieder wurden bereits von Cyndi Lauper (z.B. “Money Changes Everything”), Manfred Mann, Carlene Carter, Bonnie Bramlett und vielen anderen aufgenommen.

Alben 2015

Low Down Low Down



