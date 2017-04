Balsam Range

Mittlerweile ist das aktuelle Album „Mountain Vodoo“ veröffentlicht und wird auf ihrer ersten kurzen und exklusiven Europatour im Mai 2017 dem europäischen Publikum vorgestellt. Auf ihrem sechsten Werk tauchen sie tief in die Mystik und die besondere Stimmung der abgelegenen Berge der Appalachen ein. Die Songs beschäftigen sich mit ewig gültige Lebensweisheiten, Erfahrungen und Einsichten, abwechslungsreich verpackt in den typischen Balsam Range Mix aus Bluegrass, Gospel, Oldtime, Jazz, Country, Swing, Acoustic Rock und Folk Music.

Die Band besteht ausschließlich aus musikalischen Champions und als Ehrung hat man in ihrer Heimatgegend sogar den „Balsam Range Day“ ins Leben gerufen. Ihr genialen Gesangsätze und atemberaubenden instrumentalen Soli haben sie zu führenden Stilisten im Bluegrass werden lassen. Sie sind dabei von der Tradition der Bluegrass Pioniergeneration und dem unverwechselbaren North Carolina Hardcore Bluegrass genauso inspiriert, wie von den Avantgardisten des Newgrass und der New Acoustic und Jam Band Music. Damit befindet sich die Band ganz vorne mit dabei, Bluegrass heute intensiv, modern und frisch klingen zu lassen, ohne in geglättete kommerzielle Varianten abzugleiten.

Schon immer waren sie ein Kollektiv und keine Band mit einem Führer und einige Sidemen. Diese räumliche und innere, fast magische Verbindung ist ihr Markenzeichen und hat sie mit innerhalb weniger Jahre auf den Thron der Bluegrass Welt gehoben. Balsam Range wurden u.a. kürzlich als „Entertainer of the Year“ und „Vocal Group of the Year“ ausgezeichnet und ihre CDs dominieren seit langem die Bluegrass Music Charts. Geiger und Sänger Buddy Melton wurde sogar „Sänger des Jahres“, im Umfeld all der großen Gesangsstars im Bluegrass eine besonders große Ehre.

Im Haywood County, tief in den Appalachen North Carolinas, wo die Smokie Mountains auf die Blueridge Mountains treffen, gibt es eine beeindruckende Hügelkette namens Balsam Range. Der perfekte Bandname, dachten sich die fünf Bluegrass Musiker, leben sie doch alle in dieser Region und das auch nur wenige Meilen auseinander.

