Walter Trout, Kenny Wayne Shepherd, Sonny Landreth, Charlie Musselwhite, Mike Zito, Robben Ford, Warren Haynes, Eric Gales, Edgar Winter, Joe Louis Walker, John Németh, Jon Trout, Randy Bachman, John Mayall und Joe Bonamassa – viele Namen fehlen nicht und man hätte die gesamte nordamerikanische Blues-Prominenz genannt.

Unglaublich aber war: Dieses Starensemble gibt es auf Walter Trouts neuem Album “We’re all in this together” zu hören. Seine schwere Krankheit hat das Blues-Urvieh Trout anscheinend weit hinter sich gelassen. Wie guter Wein, wird er mit jedem Jahr besser. Das soll natürlich nicht heißen, dass er in seinen frühen Jahren nicht auch schon gut gewesen wäre, er hätte ansonsten wohl kaum mehrere Jahre bei Canned Heat oder mit John Mayall gespielt.

Gleich die kernige Auftaktnummer mit Kenny Wayne Shepherd gibt die Richtung vor. Doch Walter Trout besticht auf seinem neuen Album nicht nur mit Härte. Für jeden seiner Gäste hat er das passende Stück geschrieben. Mit Sonny Landreth legt er ein wenig gemäßigter los, wenngleich nicht minder spritzig. Mit Charlie Musselwhite intoniert er eine Slow-Blues-Nummer, die viel Platz für dessen Mundharmonika lässt. Mit Mike Zito klingt er nach den Allman Brothers , also auch Southern-Rock hat er drauf. Mit Robben Ford geht’s in Richtung Chicago. Für Warren Haynes hat sich Trout wieder eine langsamere Nummer ausgedacht, die mit über sieben Minuten Länge viel Zeit für ausgiebige Soli hat. Eric Gales hingegen scheint ihn zu Funk inspiriert zu haben.

Zusammen mit dem Saxofonisten Edgar Winter , Johnny Winter s Bruder, präsentiert Walter Trout einen leicht souligen Titel mit schöner Gesangsmelodie. Woran er mit Joe Louis Walker eine Boogie-Nummer anschließt, der eine Shuffle-Nummer mit John Németh folgt. Bevor er mit John Mayall einen Country-Blues inszeniert, legt er mit dem Kanadier Randy Bachman (ja, genau, der von Bachman Turner Overdrive ) einen richtigen Bluesrock hin. Das Album beschließt er mit Joe Bonamassa, wobei sich die beiden grandiosen Gitarristen über neun Minuten hinweg ungezügelten Soli hingeben.

Genau so klingt “We’re all in this together”.

Rating



Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 6 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 8 von 10





Anspruch und Innovation: 6 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 7 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



1 – Gonna Hurt Like Hell (feat. Kenny Wayne Shepherd) (03:55)

2 – Ain’t Goin’ Back (feat. Sonny Landreth) (04:30)

3 – The Other Side Of The Pillow (feat. Charlie Musselwhite) (04:55)

4 – She Listens To The Blackbird Sing (feat. Mike Zito) (05:14)

5 – Mr. Davis (feat. Robben Ford) (04:35)

6 – The Sky Is Crying (feat. Warren Haynes) (07:20)

7 – Somebody Goin’ Down (feat. Eric Gales) (04:13)

8 – She Steals My Heart Away (feat. Edgar Winter) (04:53)

9 – Crash And Burn (feat. Joe Louis Walker) (04:35)

10 – Too Much To Carry (feat. John Nemeth) (04:53)

11 – Do You Still See Me At All (feat. Jon Trout) (04:22)

12 – Got Nothin’ Left (feat. Randy Bachman) (04:19)

13 – Blues For Jimmy T. (feat. John Mayall) (03:57)

14 – We’re All In This Together (feat. Joe Bonamassa) (07:57)



