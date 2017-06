Footsteps

“Footsteps” ist das erwartet sommerliche und leichte Album geworden. Der von der kleinen Karibikinsel Aruba stammende Wally Warning hatte bereits vor einigen Monaten die Single “Rainbow People” herausgebracht, die zeigte, was uns auf auf seinem nächsten Album erwarten würde.

Seine Musik ist westlich geprägte Weltmusik mit afrikanischer Färbung. Seine Kompositionen sind sehr gut gemacht und werden mit ansteckenden Grooves präsentiert. Stilistisch zeigt er sich vielseitig, Reggae, Rock, Pop, Swing und so manches mehr, sind bei ihm herauszuhören. Allerdings stets sehr exotisch instrumentiert. Faszinierend ist aber auch seine volle und wohltönende Stimme, die etwas an den Ugander Geoffrey Oryema erinnert.

Das Album stellt eine Sammlung alter (hier neu interpretierter) und neuer Lieder dar. Es sind Stücke, die ihn sein Leben lang begleitet haben. Daher auch der Titel des Albums. Textlich verarbeitet er darin verschiedenste Erlebnisse aus seinem Leben, seien es Erinnerungen an eine überstandene Krankheit oder seine Ankunft in Europa vor drei Jahrzehnten.

Die Wärme seiner Stimme kommt auch in der Musik zur Wirkung. “Footsteps” strahlt eine enorme Warmherzigkeit aus. “The World Needs Love”.

Rating



Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 7 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 6 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: 7 von 10





Gesangliche Leistung: 8 von 10









Tracks



1 – E Ta Gia Mi (03:48)

2 – Footsteps (03:45)

3 – Higher Love (03:21)

4 – My Music (03:35)

5 – You and Me (03:24)

6 – The World Needs Love (03:23)

7 – Stormy (03:11)

8 – Rainbow People (03:27)

9 – Lucky There (03:25)

10 – Call Me (03:19)

11 – Cover Me (02:26)

12 – Mi Ma (04:22)

13 – Thank You Jesus (02:39)

14 – Do It – A Capella (03:20)



