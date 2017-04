Reflections on the Future

Die Mannheimer Band Twenty Sixty Six and Then existierte leider nur ein Jahr. Doch zum Glück schaffte sie es in der kurzen Zeit, ein Album einzuspielen. Das war 1971 und das Album hieß “Reflections on the Future”.

Wegen ihres Mutes, vergessene Schätze der deutschen Rockgeschichte auszugraben, entwickelt sich das Label MIG Music zu einem unserer Lieblinge. Nun hat die in Hannover ansässige Made_in_Germany music GmbH das einzige Album von Twenty Sixty Six and Then, das während deren Existenz erschien, erneut aufgelegt. Es gibt noch zwei weitere Alben, die allerdings erst nach Auflösung der Band herausgegeben wurden.

MIG Music hat nicht nur das Originalalbum wiederveröffentlicht, sondern ein 2-CD-Paket geschnürt, das noch etliche Session-, Live- und Demoaufnahmen enthält. Aber warum sollte eine solche Veröffentlichung heute noch jemanden interessieren? Ganz einfach, weil Twenty Sixty Six and Then eine starke Band waren, die Progressvie-Rock auf hohem Niveau boten. Solche Musik wird heutzutage vielfach von jungen und vor allem nicht-deutschen Bands mehr oder weniger gut kopiert.

Trotz Überlänge wurden Stücke des Albums im Radio gespielt, und besonders im süddeutschen Raum trat die Band oft auf. Twenty Sixty Six and Then löste sich aus wirtschaftlichen Gründen auf, bevor es zum richtigen Durchbruch kam.

Einige Mitglieder von Twenty Sixty Six and Then (Geff Harrison und Gagey Mrozeck) stiegen nach der Auflösung bei Kin Ping Meh ein. Das war eine deutsche Band, die für damalige Verhältnisse kommerziell einigermaßen erfolgreich war und u.a. ein gutes Live-Album mit dem Namen “Concrete” (1976) einspielte. Die Musik von Twenty Sixty Six and Then ist da weitaus gewagter und experimenteller, teilweise auch deutlich härter. Man kann auch sagen, interessanter und abwechslungsreicher.

“Reflections on the Future” wurde in den legendären Dierks Studios von Dieter Dierks (u.a. Produzent der Scorpions und Atlantis) aufgenommen und ursprünglich von United Artists Records veröffentlicht. In den Dierks Studios wurde eine große Anzahl bedeutender Produktionen, z.B. von Ihre Kinder, Ash Ra Tempel, Tangerine Dream, Witthüser & Westrupp, Hoelderlin, Wallenstein, Birth Control, Guru Guru, Embryo, Amon Düül, Klaus Doldingers Passport, Popol Vuh und vielen anderen, aufgenommen

“Reflections on the Future” ist für Krautrock-Fans ein Muss. Dem Rest der aufgeklärten Musik-Hörerschaft sei das Album ebenfalls ans Herz gelegt, bietet es doch ein gutes Beispiel dafür, wie wagemutig, einfallsreich und eigenständig deutsche Bands Anfang der Siebziger Jahre waren.

Rating

Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 9 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 6 von 10





Klang / Sound: 6 von 10





Anspruch und Innovation: 9 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 6 von 10





: Nicht bewertet



Tracks

At My Home (04:59)

Autumn (08:38)

Butterking (06:36)

Reflections on the Future (15:48)

How Would You Feel (03:23)

At My Home – Studio Live-Version (07:54)

The Way That I Feel Today – Studio Live-Version (11:14)

Spring (Rehearsal) – Duet for Two Hammonds (13:00)

I Wanna Stay – The Munich Session (03:56)

Time Can’t Take It Away – The Munich Session (04:36)

Winter – Demo 1970 (07:19)

I Saw the World – Demo 1970 (04:32)

You Are Under My Skin (04:34)



Line-Up

Geff Harrison: Gesang

Gagey Mrozeck: Gitarre, Gesang

Veit Marvos: Keyboards, Perkussion, Gesang

Steve Robinson: Keyboards, Gesang

Dieter Bauer: Bass

Konstantin Bommarius: Schlagzeug



Orientierungshilfe