Das finnische Quartett Them Bird Things feiert sein zehnjähriges Bandjubiläum standesgemäß mit einem neuen Album. Sie gaben ihm den Titel “Stephen Crow Must Die” und ließen es über die in Tampere ansässige Plattenfirma Playground Music erscheinen.

Der Stil dieser Band lässt sich kaum beschreiben. Was sich raushören lässt, ist Blues, allerdings in einer sehr speziellen, fast schon mutierten, oder wie sagte ein Kollege, korridierten Version. Von 12-Bar-Schema ist nichts zu finden, nur ein gewisses Blues-Feeling im Ausdruck. Ansonsten produzieren Them Bird Things verdammt aufregende psychedelische Klänge, die gelegentlich eine leichte Country- oder Americana-Färbung aufweisen.

Der Sound von “Stephen Crow Must Die” ist lebendig. Was die Band in dem Jahrzehnt ihres Bestehens entwickelt hat, ist ein gänzlich eigener Ensembleklang. Im Vordergrund stehen meist Gitarre und Gesang. Wobei wir nur schwer sagen können, was den prägenderen Einfluss hat. Ist es die oft verhallte und mit Vibrato versehene Gitarre oder der lässige rauhe und zwischendurch verzerrte Gesang? Der Gesang ist übrigens vorzüglich, wenn auch sehr speziell. Zwischendurch wird es auch mal rockig, aber nicht übertrieben.

Die Band, die als Hobby Synchron-Schwimmen angibt und aus Salla Day, Affe Forsman, Tapani Varis und Julius Heikkilä besteht, stammt aus Helsinki. Mit “Stephen Crow Must Die” haben sie ihr fünftes Album veröffentlicht, das wir ohne Bedenken empfehlen können. Mainstream-Hörer werden allerdings nicht viel Freude damit haben, alle anderen dafür umso mehr.

Rating



Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 8 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 6 von 10





Klang / Sound: 6 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 7 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



1 – I Think She Likes Me (04:16)

2 – House of Stone (02:50)

3 – I, Julius (03:45)

4 – Last of the Silent Screen Stars (04:49)

5 – Choke Chain (03:38)

6 – Alcoholocaust (I’m Drunk Again) (03:01)

7 – Love Is a Vendetta (03:20)

8 – In the Shadow of Mulatto Mountain (05:06)

9 – Slim Harpo Sez (02:58)

10 – Call Me Calamity (The Great White Hope) (04:38)

11 – Saint Jerome in the Desert Observes Hunting Hawks (03:50)

12 – Stephen Crow Must Die (05:22)

13 – Rainy Boy (03:53)

14 – Why Should We Not (04:10)

15 – Let Us Burn (02:39)

16 – Wife of Bath (04:02)



