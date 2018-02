Blow up your radio

Sie lassen die Georgia Satellites auferstehen, ohne wie die US-Rocker zu klingen. Vielmehr ist es die Riesenportion Energie ihres Garagen-Rock, die uns an sie erinnert.

Wir schreiben hier vom deutschen Quartett The Wake Woods, die ihre Musik als Retro-, Blues, Indie- und Garage-Rock bezeichnen, was alles haargenau stimmt. Nach ihrem Debüt kommt nun ihr zweites Album heraus: “Blow up your radio”. Die zugehörigen Videos zeigen, wie durchgeknallt die Truppe ist.

Anfangs waren wir zugegebenermaßen noch etwas überrascht vom Sound der Truppe und wollten sogar die Stones zu Zeiten von “Exile on main street” herausgehört haben. Doch so einfach machen sie es uns Rezensenten nicht. Denn trotz aller ganz eindeutigen Rückbesinnung auf gewisse Sounds und Stile, kommen The Wake Woods zu einem eigenen Klang.

Auffällig ist das stimmige Gesamtbild, das “Blow up your radio” abgibt. Gesang, Sound, Härtegrad und Dynamik sind perfekt abgestimmt. Den Vieren scheint es egal zu sein, dass ihre Musik durch und durch Old-School ist. Erlaubt ist, was Spaß macht und scheppert. “Blow up your radio” zeigt, dass sie damit Recht haben. Das einzig Schwache an “Blow up your radio” ist das Coverfoto, aber dieser Minuspunkt geht vermutlich auf die Rechnung der Plattenfirma.

Zuletzt waren The Wake Woods im Vorprogramm von Deep Purple zu hören. Sollte es nicht besser umgekehrt sein?

Rating

Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 7 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 6 von 10





Songwriting / Komposition: 6 von 10





Beiheft / Booklet: 5 von 10





Gesangliche Leistung: 7 von 10









Tracks

01 – Mad Dogs On Fire – 00:03:45

02 – Blow Up Your Radio – 00:02:59

03 – I Can’t Say It – 00:03:49

04 – Ships Ain’t Made For Sinking – 00:04:41

05 – Songs For A Living – 00:03:24

06 – Bad Dreams – 00:03:41

07 – The Last Thing I Need (Is The First Thing I Get) – 00:03:10

08 – Downtown Daydream – 00:04:32

09 – You Won’t Kick Me Out Of The Ring – 00:02:50

10 – Out On The Sea – 00:07:43

11 – Missed Calls – 00:02:31



Line-Up

Ingo Siara: Gesang, Bass

Helge Siara: Gitarre, Piano, Gesang

Tobias Rachuj: Gitarre, Gesang

Till Reuter: Schlagzeug, Gesang



Tour

2018-02-22 Hamburg Molotow

2018-02-23 Bremen Lila Eule

2018-02-24 Soest Alter Schlachthof

2018-02-25 Köln Yard Club

2018-03-01 Aschaffenburg Colos-Saal

2018-03-09 Kiel Räucherei

2018-03-10 Berlin Musik & Frieden

2018-03-17 Winterbach Strandbar 51











