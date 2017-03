Smash The Windows

Ihren Stil haben sie weder selbst kreiert, noch ist diese Spielart des Irish-Folk-Punkrocks besonders neu. Dennoch belebt “Smash The Windows”, das neue Album der US-Amerikaner The Tossers, wie eine kalte Dusche. Auf dem neuen Album haben sich The Tossers der Geschichte der Iren in Amerika angenommen.

Das Sextett stammt aus Chicago und besteht bereits seit 1993. Ihr Debüt “We’ll Never Be Sober Again” stellten sie drei Jahre nach ihrer Gründung vor. Seitdem haben sie ihren Stil nur unwesentlich verfeinert, über die vielen Jahre ihres Bestehens ist eines jedoch gleich geblieben: Ihre unbändige Energie.

Mit typisch irischen Instrumenten, wie Mandoline, Tin-Whistle oder Geige schaffen sie ein Irish-Folk-Fundament. Angetrieben und befeuert wird das Ganze von Schlagzeug, Bass und Gitarre, ohne den Sound dadurch allzu hart zu gestalten. Akustik-Punk.

“Smash The Windows” wirkt heiter und spritzig. Eine große Spiel- und Lebensfreude ist in jedem Ton zu vernehmen. Beste Unterhaltung ist mit dem neuen Album garantiert. Zudem beweisen The Tossers mit “Smash The Windows” erneut, dass sie zu den führenden Vertretern des Genres zählen.

Rating



Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 6 von 10





Sammlungswert und Exotik: 6 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 6 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 5 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



Erin Go Bragh (02:04)

Smash the Windows (02:43)

I Will Court Them All (02:59)

Humors of Chicago (01:22)

Drinkin All the Day (02:45)

The Horses (02:27)

Resurrection Mary (02:41)

Danny Boy (04:15)

1969 (03:36)

Whiskey (03:18)

The Town Where I Was Born (03:04)

My Love (03:18)

Mairi’s Wedding (02:34)

Lots of Drops of Brandy (04:01)

A Ghra Mo Chroi (03:53)

Fare You Well (01:24)

The Foggy Dew (07:00)



Line-Up



Tony Duggins: Gesang, Mandoline

Aaron Duggins Tin whistle

Mike Pawula: Gitarre

Bones: Schlagzeug

Peter Muschong: Bass

Emily Ruth Constantinou: Violine