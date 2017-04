Nightshift

“Nightshift” klingt, als hätten sich Kraftwerk und eine 80er-Jahre-Synthie-Pop-Band zusammengetan. Doch die Urheber des neuen via Labrador veröffentlichten Albums sind die Schweden von The Legends.

Hinter Legends steht der Musiker, Produzent und Labelinhaber Johan Angergard, der sich eingängigem Synthi-Wave-Pop verschrieben hat. Allerdings Pop mit Niveau und teilweise sogar schrägen Elementen – beileibe kein lauwarmes Geplätscher. Das besonders Reizvolle an der Musik von The Legends ist das unbekümmerte (aber nicht wahllose) Kopieren und Zitieren. Allerlei schon einmal gehörte Sounds und Effekte werden vermengt, aber nicht nur kopiert, sondern mit eigenen Songideen in Neues verwandelt.

Daraus entsteht ein kraftvoller, spritziger und energiereicher Sound, der das in Stockholm ansässige und über ein Jahrzehnt bestehende Bandprojekt als kreative Pop-Aktivisten zeigt. Aktivisten auch deshalb, weil sich Johan Angergards Texte durchaus kritisch und offen mit aktuellen Themen beschäftigen. In Zeiten, in denen Schwachköpfe zu Präsidenten gemacht werden, sicher zu verstehen. Sehr hörenswert!

Rating



Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 8 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 9 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 7 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



01 Cash – 00:03:13

02 There Is A Light That Soon Goes Out – 00:03:43

03 Summer In The City (Living Is For Somebody E… – 00:02:41

04 Riding The Waves – 00:02:59

05 In Love With Myself – 00:02:47

06 Diamonds – 00:02:04

07 Say what – 00:02:30

08 Space Jam – 00:02:37

09 Motorway – 00:01:48

10 The Phone Call – 00:02:51

11 Automan – 00:01:46

12 Midnight Sun – 00:03:15

13 Roses – 00:03:48

14 Cocaine – 00:02:46

15 City Lights – 00:02:54

16 Messages – 00:02:23