Far beyond the stars

“Louder than words” war unser Lieblingsalbum der Henry Girls. Nun kommt ein zweites Lieblingsalbum dazu: “Far Beyond the Stars”.

Den engen Rahmen des Irish-Folk haben die drei Ladies aus Malin, einem malerischen Städtchen auf der Inish Eoghain Halbinsel in Nord-Donegal, schon längst gesprengt. Kein Wunder, denn alle drei haben Musik studiert und gelten als Multiinstrumentalistinnen. So stehen ihnen viele Möglichkeiten offen, die sie auf ihren Alben stets reichlich genutzt haben.

Der über die Jahre gereifte Stilmix aus Irish-Folk, Americana (Bluegrass, American-Folk, sogar Blues und Swing) und einem Schuss Pop, den sie mit den unterschiedlichsten genre-typischen Instrumenten einspielen, wird nur noch von ihrem unnachahmlichen mehrstimmigen Gesang übertroffen. Ihre Stimmen harmonieren hervorragend.

Wie zuvor erwähnt, gefiel uns ihr Album “Louder than words” von 2014 bislang am besten, weil sie hier eine so ungeheure Leichtigkeit entwickeln, die bezaubert. “Far Beyond the Stars” besitzt diese Leichtigkeit nicht durchgängig. Ihr neues Album ist direkter und etwas ernster. Auffällig ist auch, dass die Musik nun mehr Tiefe besitzt. Das hat wohl vorwiegend mit dem Produzenten Calum Malcolm zu tun. Allerdings hat uns der swingende Abschluss “I’m Your Baby” wieder versöhnt. Einfach herrlich!

Was uns auch sehr gefällt, ist die verspielte Instrumentierung. Fiddles, Ukulele, Banjo, Gitarre, Harfe, Mandoline, Piano, Perkussion und Bass werden in geschmackvoller, gelegentlich in überraschender Weise kombiniert. Ein großer Pluspunkt!

Karen, Lorna und Joleen McLaughlin veröffentlichen mit “Far Beyond the Stars” ein ausgesprochen stimmungsvolles Album. Erfreulich ist, dass sie uns im Oktober dieses Jahres besuchen werden.

Rating

Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 7 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 9 von 10





Klang / Sound: 8 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: 8 von 10





Gesangliche Leistung: 9 von 10









Tracks

Oh Why (02:51)

A Friend Like You (03:27)

Down by the River (03:18)

More Love, More Silence (04:28)

Far Beyond the Stars (02:20)

Ocean of War (03:53)

Rebel Girl (Joe Hill) (03:41)

Don’t Call Me Honey (02:54)

Slow Down (04:00)

Falling in Love Again (03:13)

No More Maybes (04:34)

Satisfied Mind (Porter Wagoner) (03:28)

I’m Your Baby (03:24)



Line-Up

Karen McLaughlin (Fiddle, Vocals)

Lorna McLaughlin (Vocals, Accordeon)

Joleen McLaughlin (Harfe, Piano, Vocals)



Tour

14.10.2017 Stuhr Ratssaal

16.10.2017 Fritzlar Kulturscheune Fritzlar

19.10.2017 Laupheim Schloss Großlaupheim

21.10.2017 Offenburg Salmen

22.10.2017 Merzig Zeltpalast



Orientierungshilfe