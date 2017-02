Blue Ceilings

Aus Montreal kommen The Franklin Electric, eine Band, die in ihrer kanadischen Heimat momentan große Erfolge feiert. Nun setzen sie an, Europa zu erobern.

“Blue Ceilings”, ihr neues Album, haben sie im Gepäck. Es besteht aus elf Titeln aus der Alternative-Pop-Ecke mit viel folkigem Ambiente. Ihr Sound ist nicht unbedingt neu, aber The Franklin Electric sind vorzügliche Repräsentanten dieses Stilspektrums. Ihre Kompositionen besitzen Anmut und Tiefe. Ihre Gesangsparts sind geprägt von der auffälligen Stimme Jon Mattes, die den Stücken sehr viel Leben einhaucht.

Jon Matte

Auch wenn sich The Franklin Electric mit ihrer Musik auf viel begangenen stilistischen Pfaden bewegen, gelingt es ihnen, neue Impulse einzubringen. Schon alleine der Einsatz einer Trompete ist ein Beispiel für dieses Streben. Positiv ist auch, dass die Produktion angenehm zurückhaltend ist.

In Kanada werden auch die Live-Qualitäten der Band gerühmt. Wer sich sein eigenes Urteil hiervon bilden möchte, hat auf ihrer im April startenden Europa-Tour eine gute Gelegenheit dazu. Die Termine sind weiter unten zu finden.

Rating



Produktion: 6 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 6 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 6 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 6 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



I Know the Feeling (03:41)

Someone Just Like You (04:23)

Burning Flame (03:00)

Save Yourself (03:55)

All Along (03:31)

Walk with You (04:12)

So Far (01:25)

Resistance (03:46)

It’s Taking You (05:09)

Can I Get It Back (03:34)

Blue Ceilings – Outro (01:30)



Line-Up



Jon Matte: Vocals, Piano, Gitarre, Trompete

Kevin Warren: Schlagzeug

Ken Pressé: Gitarre

Martin Desrosby: Bass



Tour



04.04.2017 D-­‐Berlin, Musik & Frieden

05.04.2017 D-­‐Hamburg, Molotow

06.04.2017 D-­‐Köln, Gebäude 9

08.04.2017 NL -­‐Amsterdam, Bitterzoet

09.04.2017 D-­‐Wiesbaden, Schlachthof

11.04.2017 D-­‐Leipzig, Täubchenthal

12.04.2017 D-­‐Heidelberg, Karlstorbahnhof

13.04.2017 D-­‐München, Strom

14.04.2017 CH -­‐Lausanne, Bleu Lézard

15.04.2017 CH -­‐Zürich, Papiersaal