Trig

Eine Nachwuchsband mit großem Potential stellt mit “Trig” ein Debütalbum vor, das uns vor allem wegen der stilistischen Ausrichtung umgehauen hat.

Tannara, das Quartett aus allen Teilen Schottlands, kreiert einen Sound, der irgendwo zwischen keltisch-geprägtem Folk, Singer/Songwriter-Folk und Akustik-Neo-Pop anzusiedeln ist. Die traditionelle, (zumeist) rein akustische Instrumentierung verleitet dazu, die Musik als Folk zu identifizieren, doch die Kompositionen gehen weit darüber hinaus, bzw. bringen viele neue Stimmungen ein. Wir vergeben hierfür das Gütesiegel “Contemporary Folk”.

Der beste Titel des Albums, “Queen Jane”, besitzt in komprimierter Form all das, was Tannara ausmacht. Ein unerwartetes Arrangement, traditionelle Instrumente, die neuartig eingesetzt werden, ein in der Tradtion beheimateter, doch von vielen Einflüssen geprägter Gesang. Die Kombination aus Harfe und Akkordeon schafft durch das gesamte Album hindurch zahlreiche Glanzpunkte.

In Rachel Newton hat das Ensemble die perfekte Produzentin gefunden. Rachel Newton ist selber eine Musikerin (Komponistin, Sängerin, Harfenistin), die schon einige ausgezeichnete Alben veröffentlicht hat, wie z.B. “Here’s my heart come take it” im vergangenen Jahr. Wobei sie allerdings bei der Modernisierung ihres Sounds noch einen Schritt weiter ging, als bei “Trig”.

Es verwundert nicht, dass Tannara bei den Scots Trad Music Awards in der Kategorie “Newcomerbands” nominiert wurden. Ihr Debüt wurde gleichzeitig für die Auszeichnung “Album des Jahres” nominiert. Die Scheibe war im vergangenen Herbst “Album der Woche” bei Celtic Music Radio. Und so könnte man noch einiges mehr aufzählen. Auch die einzelnen Mitglieder des Ensembles wurden bereits mehrfach als Instrumentalisten ausgezeichnet.

Das Liedmaterial auf “Trig” setzt sich aus Eigenkompositionen und Traditionals zusammen. Wir empfehlen dringend, in dieses spannende Album reinzuhören.

Rating

Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 9 von 10





Sammlungswert und Exotik: 7 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 8 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: 7 von 10





Gesangliche Leistung: 6 von 10









Tracks

1 – Bill and Jill (04:35)

2 – Two Birds, No Stones (04:09)

3 – Three Ravens (05:19)

4 – Look After Yourself (04:29)

5 – When First I Came to Caledonia (05:22)

6 – Ashley’s (04:39)

7 – Queen Jane (04:45)

8 – Deid Fish (04:31)

9 – Sitting On The Ridge (04:38)



Line-Up

Owen Sinclair: Gitarre, Gesang

Becca Skeoch: Harfe

Joseph Peach: Akkordeon

Robbie Greig: Fiddle



Tour

Tour beendet - keine neuen Daten gemeldet.



