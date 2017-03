Volkslieder 2.0

Ein ganz und gar außergewöhnliches Album stellen wir mit “Volkslieder 2.0” vor, die erste Kooperation zwischen dem SWR Vokalensemble Stuttgart und der SWR Big Band.

Die Idee, die hinter dieser Einspielung steht, klingt einfach: Man nehme Volkslieder aus Deutschland und lasse sie von einem Norweger für die beiden Ensembles arrangieren. Desweiteren nehme man Volkslieder aus Norwegen und lasse sie von einem Deutschen arrangieren. Was einfach klingt, ist es in der Praxis nicht.

Was der Dirigent Morten Schuldt-Jensen, der norwegische Posaunist Helge Sunde und der deutsche Jazzpianist und Arrangeur Ralf Schmid hier geschaffen haben, ist wahrlich unerhört. Ein Chor, der sich vorwiegend auf klassischem Terrain bewegt und eine im Jazz beheimatete Big-Band präsentieren eine Musik, die keinem Genre eindeutig zuzuordnen ist. Elemente der zeitgenössischen Klassik werden dabei ebenso aufgenommen, wie auch Prinzipien des Jazz. Von den ursprünglichen Volksliedern bleibt ob der intensiven Behandlung nicht viel übrig. Man schafft Neues.

Als Hörer steht man anfangs etwas hilflos da. Doch taucht man ein in dieses musikalische Wunderland, verfällt man Stück um Stück dem eigenwilligen Charme der Musik. “Volkslieder 2.0” ist ein verwegenes Album, das uns schlußendlich vollends begeistert hat. Obwohl hier jedwede Hörerwartungen unberücksichtigt bleiben und die Musik teilweise durchaus abgehoben ist, bleibt das Album durchweg angenehm hörbar – eine gewisse Offenheit für Neues vorausgesetzt. Die unerwarteten Entwicklungen innerhalb der einzelnen Titel bauen eine große Spannung auf. Kurzum: Vorzüglich!

Rating



Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 8 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 6 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 8 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: 7 von 10





Gesangliche Leistung: 10 von 10









Tracks



1 Peer Gynt (after E. Grieg): No. 1. no(r)way no why (after Bruderovet) (02:06)

2 Peer Gynt (after E. Grieg): No. 2. toast pa coast (after Morgenstemning) (05:23)

3 Peer Gynt (after E. Grieg): No. 3. verleiht flugel (after Arabisk dans and Anitras dans) (06:24)

4 Peer Gynt (after E. Grieg): No. 4. solveigssong (after (Solveig’s Sang) (06:45)

5 Schlafliedchen (06:00)

6 Auf einem Baum (05:34)

7 Wenn ich ein Vöglein wär’ (04:24)

8 Die Lorelei (05:10)

9 Celebrating Beauty in Slow Motion (05:05)