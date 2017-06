So You Wannabe an Outlaw

Steve Earle geht zurück zu seinen Anfängen. Kurz nachdem sein Sprößling ein Album herausbrachte, ist jetzt Steve Earles neue Scheibe “So You Wannabe an Outlaw” erschienen.

Zusammen mit seiner langjährigen Band The Dukes hat er die Aufnahmen in den Arlyn Studios in Austin gemacht. Richard Bennett wurde die Produktion übertragen. Als Gäste hat Steve Earle Miranda Lambert , Willie Nelson und Johnny Bush eingeladen.

Unser erster Gedanke war, dass “So You Wannabe an Outlaw” wie Earles frühe Alben klingt, “Guitar Town” von 1986 oder “Exit O” von 1987 etwa. Allerdings war er damals noch ein klein wenig softer. Die Rauheit und leichte Härte seiner aktuellen Sachen, fühlen sich besser an. Auf seinen frühen Alben (vor “Copperhead Road” von 1988) schien er noch seinen Platz in der Country-Szene zu suchen.

Nachdem Earle in den vergangenen Jahren viel experimentierte und einiges an Elektronik in seine Musik einbrachte, ist “So You Wannabe an Outlaw” wieder ein richtig handgemachtes Album. Kernig, direkt und mit all den Zutaten, die seine Musik ausmachen. Seine Kunst im Songwriting dürfte niemand anzweifeln, dazu kommt seine unnachahmlich lässige und dreckige Art zu singen. Steve Earle ist schon echt ein Gesamtkunstwerk.

Rating

Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 7 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 9 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 6 von 10





: Nicht bewertet



Tracks

1 – So You Wannabe an Outlaw (03:27)

2 – Lookin’ for a Woman (03:33)

3 – The Firebreak Line (03:14)

4 – News from Colorado (02:29)

5 – If Mama Coulda Seen Me (02:40)

6 – Fixin’ to Die (03:51)

7 – This Is How It Ends (02:53)

8 – The Girl on the Mountain (02:51)

9 – You Broke My Heart (03:18)

10 – Walkin’ in LA (03:40)

11 – Sunset Highway (03:16)

12 – Goodbye Michelangelo (03:03)



Line-Up

Steve Earle: Gesang, Gitarre

Chris Masterson: Gitarre

Eleanor Whitmore: Fiddle

Kelly Looney: Bass

Brad Pemberton: Schlagzeug

Ricky Ray Jackson: Pedal-Steel-Gitarre



