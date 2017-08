Not Dark Yet

Das Geschwisterpaar aus Shelby Lynne und Allison Moorer bringt mit “Not Dark Yet” ihr erstes gemeinsames Album heraus.

Beide haben jeweils eine eigene musikalische Karriere gestartet. Moorer, mit Steve Earle verheiratet, hat, neben ihren eigenen Veröffentlichungen, in den letzten Jahren viel mit ihrem Ehemann gearbeitet. Durch ihre Familiengeschichte sind die Schwestern sehr eng miteinander verbunden. Überraschend, dass “Not Dark Yet” ihr erstes Album als Duo ist.

Für Moorer ist das Album “Not Dark Yet” das zehnte Studioalbum, für Lynne gar das fünfzehnte. Musikalisch könnte das Album in die Diskographien beider Künstlerinnen passen. Meist handelt es sich vom Ambiente her um leicht herben Alternative-Country-Sound, der sich gelegentlich etwas rockiger und immer wieder ein wenig sentimental zeigt.

Allerdings sind alle Titel bis auf “Is It Too Much” Fremdkompositonen. Als Komponisten finden sich u.a. Townes Van Zandt , Kurt Cobain , Merle Haggard und Nick Cave .

Erwähnenswert ist auch der englische Produzent Teddy Thompson, der selber als Folk- und Rockmusiker arbeitet. Bekannter sind allerdings die Namen seiner Eltern, Linda sowie Richard Thompson . Als Produzent zeigt sich Teddy Thompson hier ausgesprochen variabel und einfühlsam.

Insgesamt ein sehr gutes Alternativ-Country-Album.

Rating



Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 6 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 7 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



1 – My List (02:52)

2 – Every Time You Leave (02:23)

3 – Not Dark Yet (04:19)

4 – I’m Looking for Blue Eyes (02:57)

5 – Lungs (02:54)

6 – The Color of a Cloudy Day (04:03)

7 – Silver Wings (02:34)

8 – Into My Arms (04:47)

9 – Lithium (05:38)

10 – Is It Too Much (04:45)



