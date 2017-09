Iconic - Message 4 America

Angesichts der aktuellen politischen Situation vergisst man allzu leicht, dass die USA über eine lange Tradition in Sachen Bürgerrechte, Freiheit und Demokratie verfügt. Nicht nur die Erinnerung an diese Tradition ruft Sheila Escovedo mit ihrem neuen Album “Iconic – Message 4 America” wach.

Sheila Escovedo ist besser als Sheila E. bekannt. Ehemals mit Prince verlobt, hat sie auch vor und nach dieser Zeit mehr oder weniger intensiv mit ihm zusammengearbeitet. Sie gehörte zum nächsten, stark feminin geprägten Umfeld des Künstlers.

Aufgrund dieser Verbindung ist es verständlich, dass Sheila E. mit “Iconic – Message 4 America” auch an den großen Künstler erinnern möchte. Ganz im Sinne des im vergangenen Jahr verstorbenen Prince dürfte die eindeutige politische Botschaft von Sheila E. sein.

Sinngemäß sagte Sheila E. in einem Billboard-Interview:

Sie wendet sich nicht nur mit ihrem Video zum Album ganz unmissverständlich gegen den Geist der, inklusive der US-Regierung, in den USA um sich greift. Ihre Botschaft ist eindeutig gegen Ausgrenzung, Rassismus, Diskriminierung, Gewalt und anti-demokratische Gedanken gerichtet. Mit Leidenschaft und klaren Worten vertritt sie ihre Position und bringt diese mit Stücken, die unterschiedlich stark an Prince erinnern, zu Gehör, wobei Sheila E. ihren Freund immer wieder musikalisch zitiert. Einige Künstler, die ehemals auf der Gehaltsliste von Prince standen, wirkten bei den Aufnahmen des Albums mit, wie z.B. Candy Dulfer . Weiters waren George Clinton , Israel Houghton , The E. Family und Bootsy Collins beteiligt.

So ist Sheila E.s “Iconic – Message 4 America” nicht nur ein längst überfälliges Statement eines fast vergessenen Amerikas, sondern auch ein außerordentlich starkes Funk-Album. Dass bei einer Länge von 78 Minuten auch ein oder zwei schwächere Nummern dabei sind, kann man ignorieren. Übrig bleibt trotzdem mehr als eine Stunde mit erstklassigem Funk.

“Freiheit bekommt man nicht umsonst.” (Sheila E.) Hoffen wir, dass wir heute in einer Woche das Wahlergebnis nicht für einen schlechten Witz halten werden.

Rating



Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 7 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 7 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



1 – Funky National Anthem: Message 2 America (06:59)

2 – Come Together (06:06)

3 – Everyday People (05:38)

4 – Inner City Blues / Trouble Man (06:38)

5 – It Starts with Us (02:08)

6 – Jesus Children of America (05:35)

7 – James Brown Medley (06:17)

8 – Blackbird (04:47)

9 – One Nation Under a Groove / Mothership Connection (06:31)

10 – Pusherman (05:21)

11 – Respect Yourself (04:42)

12 – I Am Funky (00:30)

13 – Yes We Can Can (04:40)

14 – America: Free (07:42)

15 – What the World Needs Now Is Love (04:45)



Tour