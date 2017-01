Ballads of the Broken Few

Wenn es ein Folk-Album in die UK Top Ten schafft, dann ist dies mehr als überraschend. Wenn dann noch 100.000 Exemplare davon über die Ladentheke gehen, dann ist es beinahe schon unglaublich. Geschafft hat dies Seth Lakeman mit seinem Album “Poor Man’s Heaven” im Jahr 2008. Nun kommt der Brite mit seinem neuen Silberling daher.



“The Ballad Of The Broken Few” hat er sein neues Album getauft. Es erscheint heute bei Cooking Vinyl und wird über Red Essential/Sony vertrieben. Seth Lakeman, Schwager der hübschen Irin Cara Dillon, entstammt einer musikalischen Familie, die z.B. unter dem Namen The Lakeman Brothers in Erscheinung trat. Bereits 2002 hat er sein erstes Solo-Album veröffentlicht. Uns gefiel vor allem sein Album “Hearts & Minds” aus dem Jahr 2010.

Nun also sein achtes Soloalbum. Es besteht zum Großteil aus eigenen Stücken, aber auch einzelne Traditionals sind zu finden. Vom Gesamteindruck her, erinnert es an “Tales from the Barrel House” von 2011. Doch “Ballads of the Broken Few” sticht aus seiner bisherigen Diskographie hervor.

Die Zusammenarbeit mit dem begehrten Produzenten Ethan Johns und dem weiblichen Gesangstrio Wildwood Kin verleiht dem neuen Album ein ganz besonderes Ambiente. Man setzt weniger auf einen Folk-Rock-Sound, Reduzierung ist angesagt. Die Instrumentierung wird ausgedünnt, wodurch die einzelnen Instrumente (vor allem Lakemans Geige) deutlicher hervortreten. Auch eine gewisse Verfremdung des Instrumentalsounds lässt sich festhalten. Ihnen wurde kein brillianter Sound, wie allgemein üblich, verliehen. Ein klein wenig angezerrt (nicht durchgängig), klingt seine Geige leicht schmutzig und rauh.

Die typisch englisch klingende Folkstimme Seth Lakemans harmoniert prächtig mit denen von Wildwood Kin. Die Stimmen von Beth Key, Emillie Key und Meghann Loney wurden nicht ihrer herrlichen Klarheit beraubt.

Insgesamt schaffen es Lakeman und Johns, eine für Folkalben nicht unbedingt typische, große Spannung zu erzeugen. Das Songwriting Lakemans wurde von Ethan Johns in einen reduzierten Sound gegossen. Seth Lakeman hat hier sein intimstes Album veröffentlicht. Es zündet vielleicht nicht sofort, doch spätestens beim zweiten Hören springt der Funke über. Brilliant!

Rating

Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 8 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 6 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: 6 von 10





Gesangliche Leistung: 7 von 10









Tracks

Willow Tree (02:57)

Silence Reigns (03:39)

Meet Me In The Twilight (03:50)

Stranger (03:44)

Fading Sound (04:05)

Ballad Of The Broken Few (03:12)

Anna Lee (03:51)

Innocent Child (04:18)

Whenever I’m Home (05:00)

Silver Threads (03:09)

Pulling Hard Against The Stream (04:37)



Line-Up

Seth Lakeman – Lead Vocals, Viola, Violin, Electric Tenor Guitar

Emillie Key – Vocals

Beth Key – Vocals

Meghann Loney – Vocals, Percussion

Ethan Johns – Percussion, Guitars

Ben Nicholls – Double Bass



Tour

07.02.2017 D-Bremen, Radio Bremen/Nordwestradio

08.02.2017 D-Hamburg, Downtown Bluesclub

09.02.2017 D-Oberhausen, Altenberg

10.02.2017 D-Worpswede, Music Hall

11.02.2017 D-Essen, Grend

12.02.2017 D-Münster, Fachwerk Gievenbeck

14.02.2017 D-Wuppertal, Die Börse

15.02.2017 D-Bergheim, Medio

16.02.2017 D-Ansbach, Kammerspiele

17.02.2017 D-Kirchheim-Teck, Bastion

18.02.2017 D-Knittlingen, Cellarium



