Ind-/Udgang

Harald Haugaard ist nicht nur ein hervorragender Musiker und Komponist, sondern auch ein unermüdlicher Förderer des musikalischen Nachwuchses seiner dänischen Heimat. Unsere neueste Entdeckung ist das Duo Sebastian & Mathæus, das der Talentschmiede der South Danish Folk Music Talent School entstammt.

“Sebastian Bloch and Mathæus Bech opened my door seven years ago. Or, rather kicked it open with their sparkling and insatiable appetite for life and music. It has been my honour to follow their musical journey at close hand and what an exceptional journey it has been this far. And it’s only a beginning, there’s so much more to look forward to. Sebastian and Mathæus will open many doors to come. Welcome them as best you can. “