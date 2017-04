Sidelong

Das beste Country-Album, das wir seit langer Zeit gehört haben, ist das gerade bei Bloodshot Records erschienene “Sidelong” von Sarah Shook & the Disarmers. Das Rolling Stone-Magazin hat Sarah Shook auf seine Liste der “10 New Country Artists You Need to Know” gesetzt.

Warum diese Begeisterung? Ganz einfach, weil die Göre ehrlichen Hard-Core-Country liefert. Mit leichter Punk-Attitüde, trotzdem der Tradition verpflichtet und modern interpretiert. Die Leidenschaft spricht aus jedem Ton, den diese Frau mit dem frechen Blick singt. Egal, ob die Nummer eine Ballade oder ein Up-Tempo-Titel ist, die erfrischende Wirkung ist die selbe.

Wie gut muss diese Frau sein, ein solch überzeugendes Debüt vorzulegen? Sie schert sich keinen Deut um Erwartungen. Das Mainstream-Country-Publikum wird sie damit nicht erreichen. Dazu ist die Musik zu gut, zu ehrlich. zu direkt, zu unangepasst. Ebenso die Texte, die frech und spöttisch, aber auch nachdenklich sein können.

Wir können nur empfehlen, sich “Sidelong” reinzuziehen. Eine knappe, höchst genussvolle Dreiviertel-Stunde steht dem Hörer bevor. Rauher Country in Vollendung. Sogar eine Lap-Steel-Gitarre gibt es.

In den Disarmers hat Sarah Shook die kongeniale Begleitung gefunden, die sie braucht. Besser kann diese Art von Country nicht präsentiert werden. Grandios!

Erfreulich ist, dass es im kommenden Jahr ein brandneues Album von Sarah Shook & the Disarmers geben soll.

Rating



Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 6 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 8 von 10





Anspruch und Innovation: 6 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 8 von 10





Tracks



Keep the Home Fires Burnin’ (03:03)

The Nail (03:13)

Heal Me (03:08)

Sidelong (04:10)

No Name (03:06)

Dwight Yoakam (03:40)

Misery Without Company (02:59)

Solitary Confinement (02:41)

Nothin’ Feels Right But Doin’ Wrong (02:55)

Fuck Up (03:21)

Make It Up To Mama (02:45)

Road That Leads To You (02:36)