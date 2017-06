Alma Mestiza

Rap, wenn man den Text nicht versteht? Bei Rebeca Lane kein Problem, weil ihr Sound so direkt und ihr Gesang so ausdrucksstark sind, dass man auch ohne Spanisch-Kenntnisse mitbekommt, was sie sagen möchte.

Rebeca Lane ist “poet, rapper, sociologist, activist and Hip Hop educator”, heißt es in der Pressemappe der Künstlerin. Auf jeden Fall scheint das Multitalent eine der bekanntesten Stimmen Lateinamerikas zu sein. Sie erlebte als Kind das Ende des Bürgerkriegs und dessen Nachwehen in Guatemala und arbeitete schon als junge Frau in Initiativen mit, die die Gräuel der Militärdiktatur aufdeckten. Im Zuge ihrer Politisierung fand sie heraus, dass Frauen im politischen und kulturellen System ihres Heimatlandes kaum Führungsrollen einnahmen, und Rebeca Lane wurde Feministin. Insbesondere wurde sie kulturelle Aktivistin, verschiedene Formen von Kultur, besonders Theater, Literatur und Musik, wurden ihre Anliegen.

Als Lyrikerin und Rapperin beschäftigt sie sich in ihren Texten mit ihrer Rolle als Frau, mit dem in Mittelamerika sehr starken Machismo, nicht zuletzt aber auch mit Kolonialismus (etwa 60% der Bevölkerung Guatemalas sind Indigene, meist Mayas) und Militarismus. Ihre Arbeit als Hip-Hop-Lehrerin in ärmeren Stadtvierteln von Guatemala City – um jungen Frauen in der durchaus sexistischen Hip-Hop-Kultur gleiche Möglichkeiten zu geben – ist ihr ebenso wichtig wie die als studierte Soziologin.

Bekannt wurde Rebeca Lane mit ihrer “Cumbia de la Memoria” (siehe Video unten), einem Lied, der die Verbrechen des Bürgerkriegs und den Völkermord der Militärs an der indigenen Ethnie der Maya-Ixil anprangert.

“Dieses Stück hat viel mit meiner persönlichen Geschichte zu tun, denn meine Tante wurde von den Militärs verschleppt; sie ist nie wieder aufgetaucht.”

Wir sehen es als eine Ehre an, auf ihr heute bei flowfish erscheinendes Album “Alma Mestiza” hinzuweisen. Erfreulicherweise sind Rebeca Lanes Kompositionen so interessant, dass sie auch musikalisch überzeugen. Stark lateinamerikanisch geprägte Grooves, sowie feministischer Hip-hop in interessanter Aufmachung. Ein in vielfacher Hinsicht starkes Album!

Rating

Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 9 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 9 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: 7 von 10





Gesangliche Leistung: 9 von 10









Tracks

1 – Alma Mestiza (03:41)

2 – Reina del Caos (03:37)

3 – Ciudad de Color (02:58)

4 – Este Cuerpo Es Mío (03:33)

5 – Ni Encerradas Ni Con Miedos (02:53)

6 – Conflicto (03:38)

7 – Silencio (03:47)

8 – Somos Todo (03:30)

9 – Desaparecidxs (04:06)

10 – Cumbia de la Memoria (02:39)

11 – Mano Arriba (02:44)

12 – Libre, Atrevida y Loca (03:46)

13 – Pachamama (03:13)

14 – Volar (02:25)



Tour

2017-07-01 Leverkusen Kulturausbesserungswerk

2017-07-07 Bremen Breminale (Festival)

2017-06-24 Leipzig Marktplatz Frauen*Festival

2017-07-05 Düsseldorf ZAKK

2017-06-25 Hamburg Nachtasyl





Orientierungshilfe