Diggin for Gold

Razzmattazz ist eine 2011 in Metzingen gegründete Rockband aus dem Hard-Rock-Spektrum. Kürzlich erschien ihr drittes Album “Diggin for Gold”.

Wer auf knackigen Hardrock steht, hat hier das ideale Album. Razzmattazz bieten keinen hochgeistigen Erguss, sondern legen einfach los, geradlinig, schnörkellos und wuchtig. Mit dieser Musik sind Razzmattazz die ideale Band für das nächste Bikertreffen, wo sie denn auch altersmäßig gut hinpassen würden.

Aber auch wenn die Mitglieder der Band ihre Jugend weit hinter sich gelassen haben, die Musik ist spritzig und kraftvoll. Der Sound hält stets die Waage, wie schon erwähnt, wuchtig, jedoch nicht übertrieben fett. The lowder, the better.

Das Liedmaterial zeigt stilistische Anleihen verschiedener Bands. Es wird jedoch nicht kopiert. Razzmattazz haben einen eigenen Sound und einen sehr individuellen Stil gefunden. Rauh, hart, gute Melodien. “Diggin for Gold” ist das richtige Album für den nächsten Gehörtest. Viel Vergnügen.

Rating



Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 6 von 10





Sammlungswert und Exotik: 6 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 5 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: 6 von 10





Gesangliche Leistung: 6 von 10









Tracks



Diggin’ for Gold (03:15)

Older Than Dirt (03:45)

Bad Girls Good Loving (03:58)

All Lights on Me (04:42)

Holy Molly (03:46)

City of Dreams (04:05)

Expect No Mercy (03:26)

Back to You (04:58)

Yes I Like It (04:27)

Hole in the Wall (03:21)

Like a Shot of a Gun (03:48)

That’s All I Want (05:40)