Mama Earth

Absolut schade, dass nach 30 Minten schon wieder Schluss ist. So grausam kann Musik sein…

Dass Joss Stone eine grandiose Sängerin ist, hat sich inzwischen sicher herumgesprochen. Dass die Engländerin über den Soul- bzw- R&B-Tellerrand hinausblickt, wissen wir seit “SuperHeavy” und “Water for Your Soul”.

Nun allerdings hat uns Joss Stone doch wieder überrascht. Das neu gegründete Mama Earth Project liefert ein Kurzalbum mit souligem Rock, gewürzt mit einer gehörigen Prise Afrika. Und das Ganze ist, kurz zusammengefasst, überragend gelungen.

Die Entstehungsgeschichte des Albums mutet unglaublich an. Joss Stone (Gesang), Nitin Sawhney (Gitarre), Jonathan Joseph (Schlagzeug), Étienne M’Bappe und Jonathan Shorten (Keyboards) trafen sich im Juni im britisch-ländlichen Devon gänzlich ohne fertiges Material zu Aufnahmesessions. So waren sie gewungen, auf ihre Musikalität, Kreativität und Sponaneität zu vertrauen. Jonathan Joseph gibt denn auch zu: “Die Chance, dass alles in einer musikalischen Katastrophe enden würde, war groß.”

Ohne festes Konzept, ohne einer geschriebenen Note und ohne einer Vorstellung, was daraus werden sollte, gingen die Fünf an die Arbeit. Sie waren gezwungen, sich auf die anderen einzulassen, zuzuhören und daraus etwas Neues zu entwickeln. Eine Drucksituation, in der viele MusikerInnen wohl gescheitert wären, doch das Star-Ensemble bewies, was in ihnen steckt.

“Mama Earth” sprüht geradezu vor Lust am Zusammenspiel. Die Mitglieder dieses Quintetts stacheln sich gegenseitig an und sorgen so für einen wahrlich brodelnden Sound. Stilistisch überwinden sie jede sich stellende Hürde mit Leichtigkeit. Soul, Jazz, Funk, R&B und Rock in zarter afrikanischer und, selten allerdings, asiatischer Tönung. Alle Stücke sind mit einem sehr ansteckenden Groove versehen, was, neben Stones wunderbarer Stimme, als erstes auffällt.

Hoffentlich gibt es bald eine Fortsetzung von “Mama Earth” in Form eines Full-Length-Albums.

Project Mama Earth unterstützt das Community Development Network in Kamerun: http://www.codevnet.org/

Rating

Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 9 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 8 von 10





Anspruch und Innovation: 8 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 8 von 10





: Nicht bewertet



Tracks

01 – Mama Earth – 00:04:35

02 – Interlude 1 – 00:00:39

03 – Waterfall – 00:04:01

04 – Interlude 2 – 00:00:59

05 – Spring – 00:04:37

06 – Interlude 3 – 00:00:48

07 – What Would She Say? – 00:04:29

08 – Interlude 4 – 00:00:57

09 – Entanglement – 00:04:15

10 – Interlude 5 – 00:00:59

11 – Breathe – 00:04:01



Line-Up

Joss Stone (Gesang)

Nitin Sawhney (Gitarre)

Jonathan Joseph (Schlagzeug)

Étienne M’Bappe (Keyboards)

Jonathan Shorten (Keyboards)



