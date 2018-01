Field Ceremony

Schon den fünften Studio-Longplayer haben Pia Fraus aus Tallinn kürzlich vorgestellt. Er heißt “Field Ceremony”. Daneben hat die Band seit ihrer Gründung im Jahre 1998 noch eine Handvoll EPs eingespielt. Ihre Musik stellt einen Klasse-Mix aus Dream-Pop, Shoegaze und Indie-Pop dar. Das Beste ist ihr psychedelischer Gesang und die manchmal etwas abgefahrenen Sounds, die an Bands der Krautrock-Ära erinnern. Auch die immer wieder etwas eigene Melodik besitzt besonderen Charme.

Als sie beeinflussende Bands geben Pia Fraus z.B. Stereolab , The Wedding Present , The Pastels und My Bloody Valentine an. “Field Ceremony” zeigt, dass sie auch nach fast 20 Jahren noch voller guter Ideen stecken. Wir gehen sogar so weit, dass “Field Ceremony” eine Spitzenposition innerhalb ihrer Diskographie einnimmt.

Es wirkt, als wären Pia Fraus über die Jahre hinweg geschmackssicherer und mutiger geworden. Schon immer war allerdings das Bestreben zu beobachten, etwas Eigenes kreieren zu wollen, was ihnen auf ihren früheren Einspielungen von Stück zu Stück unterschiedlich gut gelang. Zuletzt aber sehr gut. Pia Fraus bieten mit “Field Ceremony” Indie-Dream-Pop ohne übertrieben viel Weichspüler und einer eigenen Note.

Ein dickes Lob erhalten Pia Fraus von uns für ihr Engagement in Sachen Umweltschutz. Das Cover ist auf zu 100% recyceltem Papier gedruckt und die verwendete Druckfarbe setzt sich ausschließlich aus natürlichen Harzen und Ölen zusammen!

Rating



Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 6 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 6 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: 10 von 10





Gesangliche Leistung: 7 von 10









Tracks



1 – It’s Over Now (04:02)

2 – Never Again Land (03:08)

3 – Autumn Winds (00:00)

4 – Mountain Trip Guide (04:47)

5 – No Filters Needed (04:11)

6 – Endless Clouds (04:06)

7 – Sugar High of the Year (03:05)

8 – Don’t Tell Me How (03:46)

9 – Brutal Truth of the World (05:17)

10 – That’s Not All (03:19)



Line-Up



Eve Komp – vox, synth

Kärt Ojavee – synth

Rein Fuks – guitar, vox

Reijo Tagapere – bass

Margus Voolpriit – drums

sowie

Kristel Eplik – vox

Joosep Volk – drums

Tõnis Kenkmaa – guitar



