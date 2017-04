Live At The Curious Arts Festival

Man kann sich gut vorstellen, dass es ihn nervt, ständig als Gitarrist von Roxy Music vorgestellt zu werden, hat Phil Manzanera doch nebenbei so manches interessante Projekt ins Leben gerufen.

Allerdings darf er sich darüber nicht wundern, wenn er auch heute noch alte Hits von Roxy Music bei seinen Konzerten präsentiert, wie auf dem soeben erschienenen Album “Live At The Curious Arts Festival” nachzuhören ist. Das Album stellt eine Aufnahme eines Konzerts von Phil Manzanera mit seiner The Sound Of Blue Band dar, das er im Juli 2015 gegeben hatte.

Zum Glück hat earMUSIC dieses Album nun veröffentlicht, denn es ist gespickt mit exzellenter Musik. Neben den Roxy-Klassikern “Take a Chance with Me”, “More Than This” und “Love is the Drug”, ist auch noch Bryan Ferrys Hit “Let’s Stick Together” zu hören. Natürlich fehlt die Stimme von Ferry, aber Sonia Bernardo haucht den alten Titeln neues Leben ein und versucht nicht, den Lebemann zu kopieren. Neben den Cover-Versionen gibt es Titel aus der Feder von Phil Manzanera, wobei man nur schwer sagen kann, was besser ist.

Mit 66 Jahren zeigt sich Phil Manzanera hier quicklebendig. Neben seinen Mitmusikern, die sich allesamt noch in der “Sturm-und-Drang”-Phase befinden, wirkt der Gitarrist keinesfalls alt. Vielmehr merkt man, wie das Zusammenspiel alle Beteiligten belebt.

Insgesamt hinterlässt das Album einen äußerst positiven Eindruck. Gute Mucke saustark präsentiert!

Rating

Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 7 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 6 von 10





Anspruch und Innovation: 8 von 10





Songwriting / Komposition: 9 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 6 von 10





: Nicht bewertet



Tracks

01 – High Atlas – 00:04:30

02 – More Than This – 00:03:59

03 – 1960 Caracas – 00:04:35

04 – Magdalena – 00:04:10

05 – Stormy Weather – 00:03:30

06 – Take a Chance with Me – 00:07:27

07 – Love Is The Drug – 00:05:37

08 – No Church In The Wild – 00:04:23

09 – Let’s Stick Together – 00:05:15

10 – Out Of The Blue – 00:04:41



Line-Up

Sonia Bernardo – Gesang, aus Portugal

Phil Manzanera – Gitarre

João De Macedo Mello – Keyboard & Saxophon, aus Brasilien

Lucas Polo – Gitarre, aus Spanien

Yaron Stavi – Bassist, aus Israel

Javier Weyler – Schlagzeuger, aus Argentinien



Orientierungshilfe