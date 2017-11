Mountain Songs and Other Stories

Das Vordringen schwedischer sowie ausländischer Firmen in die Lebensräume der Sami in Nordskandinavien ist seit Generationen eines der größten Übel für die dortige Bevölkerung. Das Ausbeuten und Zerstören der Landschaft durch diese Art der Kolonialisierung führt seit Jahren zu steigendem Widerstand in den samischen Gemeinden. Eine der lautesten Stimmen, die gegen diesen Missstand aufbegehren, ist die der Aktivistin Maxida Märak.

Für wenig Geld ist es ausländischen Firmen möglich, das Land der Sami auszubeuten. Die Firmen kommen, zerstören das Land und verschwinden wieder, ohne sich um die Folgen ihres Handelns zu kümmern. Sie hinterlassen oftmals verseuchte Böden und Gewässer, und vernichten damit die Lebensgrundlage der Sami. Die Bevölkerung vor Ort wird bei der Beseitigung der Schäden oftmals alleine gelassen, was dieser nicht selten Kosten in Millionhöhe verursacht. Maxida Märak:

“I’m concerned that this wealth of resources, history, culture, and tradition should remain and that the reindeer herding industry should be protected. An album in the Lule Sami language can hit a nerve in ways that I can’t predict.”

Maxida Märak ist eine in Skandinavien recht erfolgreiche Musikerin im Bereich von Dubstep, Hiphop und Club-Musik. Nachdem sie das Titelstück von Steve Earles Album “The Mountain” (mit der Del McCoury Band eingespielt) hörte, erkannte sie, dass man mit Country und Bluegrass mehr transportieren kann, als nur liebliche Melodien und naive Inhalte.

Maxida Märak coverte fortan Steve Earles Stück und führte es zwischendurch auch mit Kajsa Kjellgren Westin von der Downhill Bluegrass Band auf. So entstand allmählich die Idee, sich für das vorliegende Album mit der Downhill Bluegrass Band, einer der führenden Bluegrass-Bands Schwedens, zusammen zu tun. Ihr Anspruch war es allerdings, nicht einfach herzugehen und etwas Joik-Gesang von einer Bluegrass-Band begleiten zu lassen. Man wollte, dass sich die Grenzen der Genres aufheben und es zu einer Verschmelzung kommt. So entwickelten Kajsa Kjellgren Westin und Maxida Märak die musikalische Idee gemeinsam weiter. Die Texte sollten, dem Beispiel Earles folgend, vom Leben und den Problemen der Sami handeln.

Das Ergebnis der Anstrengungen liegt in Form dieses höchst interessanten und musikalisch sehr reizvollen Albums, namens “Mountain Songs and Other Stories”, vor, das bereits 2014 veröffentlicht wurde, uns allerdings erst kürzlich in die Finger kam. Die Kombination von ernsten Texten, teils in samischer Sprache, gelegentlichem Joiken und richtig gutem Bluegrass klingt phänomenal gut.

Rating

Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 9 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 8 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: 7 von 10





Gesangliche Leistung: 8 von 10









Tracks

1 – East of the Mountains (03:04)

2 – How Can You Sell What’s Mine (02:36)

3 – Nikesunnas Joik (04:41)

4 – Next Step (02:42)

5 – Home from the Forest (04:14)

6 – Rijddár (The Horseman) (03:14)

7 – The Mountain (04:53)

8 – Darling Corey (03:33)

9 – You’ll Never Leave Harlan Alive (06:18)

10 – Várálasj (Dangerous) (03:40)

11 – Fisherman’s Blues (04:19)

12 – Gåhttså Gieres Corey (Darling Corey Sami Version) (03:34)

13 – Várre (The Mountain Sami Version) (04:54)



Line-Up

Maxida Märak: Gesang, Joik

Kajsa Kjellgren Westin: Bass, Gesang

Jonas Kjellgren: Mandoline, Gesang

Kenneth Kjellgren: Banjo

Christoffer Olsson: Gitarre, Gesang

Nicke Widen: Dobro

Jimmy Sunnebrandt: Fiddle, Gesang



Tour

Tour beendet - keine neuen Daten gemeldet.









Orientierungshilfe