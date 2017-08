Coffee For One

Nach fünf Alben in estnischer Sprache bringt die in Kilingi-Nõmme, Estland, geborene Sängerin und Komponistin Liisi Koikson nun wieder eines in englischer Sprache auf den Markt: “Coffee For One”. Nach ihrem Debüt “The Gemini Diaries” von 2002 ihr zweites fremdsprachige Werk.

Die in vielerlei musikalischen Genres sich tummelnde Künstlerin verfügt, viele werden es wissen, über eine herrlich weiche und wandlungsfähige Stimme. Sowohl im Jazz-, wie auch im Pop-Bereich weiß sie damit zu überzeugen. Stilistisch wird Koikson allerdings nie so richtig eindeutig. Viele ihrer Lieder passen in verschiedene Schubladen.

Koikson veröffentlicht betreibt nicht nur ihre Solokarriere, sondern war auch in verschiedenen Musicals in Estland zu hören, wie Evita, Aida, The Sound of Music, Grease, Miss Saigon und Jesus Christ Superstar. In ihrer Heimat wurde sie bereits mehrfach zur “Künstlerin des Jahres” gewählt und darf allgemein als sehr erfolgreiche Musikerin gelten.

Dass sich Liisi Koikson nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen möchte, zeigt ihr neues Album. Sie hat hier eine neue musikalische Richtung eingeschlagen und klingt darauf einerseits nach aktuellem Electro-Pop wie auch nach Contemporary-R’n’B. Doch schimmert stets ein wenig Jazz durch.

Die Produktion des Albums legte sie in die erfahrenen Hände von Raul Gotland, der z.B. Mick Pedajas letzte LP “Hingake” produzierte. Davon versprach sich Liisi Koikson Unterstützung auf der Suche nach einem anderen Sound für sich. Es folgten also einige Experimente der beiden, dessen Ergebnisse keineswegs experimentell, sondern vielmehr sehr ausgereift klingen. Dennoch bewegt sich Liisi Koikson nun auf für sie neuem musikalischem Terrain:

“Dieses Mal hatte ich den Plan, mit Elektronik zu arbeiten und zu versuchen, meiner Musik einen anderen Charakter zu verleihen. Durch die Zusammenarbeit mit Raul schien es ganz leicht, dieses Ziel zu erreichen. Ich wollte aus meinem bisherigen musikalischen Rahmen ausbrechen und mit Neuem experimentieren. Hoffentlich ist es erfolgreich.”

Wir drücken Liisi Koikson die Daumen, dass sich für “Coffee For One” der gewohnte Erfolg einstellt. Verdient hätte sie es mit diesem Album, das erfreulicherweise nicht so klingt, als wäre krampfhaft versucht worden, einen neuen Weg zu gehen. Vielmehr stellt die Estin ihre ganze gereifte Persönlichkeit als Künstlerin, ihre jahrelange Erfahrung, einfach in ein neues Licht. Ihr feinfühliger Gesang kommt dabei abermals sehr schön zur Geltung.

“Coffee For One” ist ein gekonnt produziertes, abwechlsungsreiches Pop-Album mit gutem Songwriting für erwachsene Hörer. Der leichte Jazz-Einschlag in ihrer Stimme ist geblieben und macht die Sache noch ein Stückchen interessanter.

Rating

Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 6 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 8 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 8 von 10





: Nicht bewertet



Tracks

1 – Procrastination Queen (03:11)

2 – I Am The Only One (03:22)

3 – Love Is Blind (04:41)

4 – All This Time (03:04)

5 – Coffee For One (05:24)

6 – Dance Around (02:03)

7 – Don’t Give Up (04:11)



Tour

Tour beendet - keine neuen Daten gemeldet.









