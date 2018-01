Tales of a rich girl

Einen verdammt weiten Weg hat dieses Album hinter sich, denn Kings & Associates stammen aus Australien. Das Quintett gehört dort in seiner Heimat zu den angesagtesten Blues-Acts. Wir konnten uns einen Eindruck von ihrem neuen Album “Tales of a rich girl” machen.

2015 ließ die Combo, die damals noch unter dem Namen Benny C and the Associates firmierte, zum ersten Mal in Form ihres Debütalbums “Red Dress” von sich hören. Das war kurz nachdem sie den Adelaide Roots & Blues Association (ARBA) Award als “Most Outstanding New Act” gewonnen hatten. Nun setzen sie ihre Reise also mit “Tales of a rich girl” fort.

Was uns an “Tales of a rich girl” so gefällt, dass wir das Album vorstellen, ist einerseits, dass Kings & Associates nicht eine der vielen gleichklingenden Bluesbands ist und andererseits, dass “Tales of a rich girl” so unheimlich emotional und soulig klingt. Die beiden Stimmen von Angela Portolesi und Benjamim Cunningham scheinen wie gemacht für diese Art Musik.

Das Songmaterial wurde größtenteils von Angela und Stephen Portolesi verfasst und klingt erfreulicherweise nicht betont nach Blues. Es ist eher leicht funky Soul-Rock mit Bluesfeeling. Alle Titel stammen von Mitgliedern der Band.

“Tales of a rich girl” wurde passend produziert. Engagiert wurde hierfür Jim Scott, dem siebenmaligen Grammygewinner, in dessen Vita Namen wie The Rolling Stones , Tedeschi Trucks Band , Sting, Red Hot Chili Peppers , Foo Fighters , Matchbox Twenty und Crowded House auftauchen. Die Aufnahmen begannen bereits im August 2016 in Scotts Studio PLYRZ in Valencia nördlich von Hollywood. Bassist und Co-Songwriter Steve Portolesi schwärmt noch heute von diesen sechs Tagen.

Das Ergebnis ihrer gemeinsamen Anstrengungen klingt verdammt gut. “Tales of a rich girl” dürfen wir ohne Abstriche empfehlen! Das ausführliche Beiheft enthält alle Texte und viele Detailinformationen.

Rating

Produktion: 8 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 8 von 10





Sammlungswert und Exotik: 6 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 6 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: 7 von 10





Gesangliche Leistung: 7 von 10









Tracks

1 – Truth Be Told (05:03)

2 – Tales of a Rich Girl (04:08)

3 – Deadwood (04:00)

4 – Nitty Gritty (03:55)

5 – Peace X Peace (07:16)

6 – Pabla’s Grace (05:46)

7 – Evergreen (Better Days) (04:12)

8 – All That’s Good (04:03)

9 – Charlie B. (04:00)

10 – God Bless Mamma (02:53)

11 – Tales of a Rich Man (Live Acoustic) (03:34)

12 – 1000 Ways (05:37)



Line-Up

Angela Portolesi: Vocals

Benjamim Cunningham: Vocals, Guitars

Stephen Portolesi: Bass, Guitars

Kelvin Sugars: Drums, Guitars

Matt Williams: Guitars

Gäste:

Louie Higuera: Keys

Eleanor Masterson: Fiddle, Mandolin

Marcello Rosmini: Piano

Geo Heathcore: Harp, Sax

Gheri LeGree: Background vocals

Troy Clark: Background vocals

Kesha Ealy: Background vocals



Tour

