Es war klar, dass nach dem großartigen Album “Tiger In A Cage” gleich das nächste folgen würde. Nur 18 Monate brauchte Johnny Rawls um mit “Waiting for the train” einen Nachfolger zu veröffentlichen.

Von Jim Gaines produziert und in der Sonic Ranch in Tornillo, TX, plus einiger zusätzlicher Sessions im Bessie Blue Studio in Stantonville, TN, aufgenommen, versprüht “Waiting for the train” abermals diesen unnachahmlichen Charme des Vorgängers bzw. vieler Alben des mittlerweile 66-Jährigen. Eine geschmeidige, soulige Blues-Nummer reiht sich an die andere.

Auf dem neuen Album finden sich sechs neue Kompositionen, wobei Rawls hier auch kompositorisch tätig war. Eines stammt von James Armstrong und Bob Trenchard. Der Rest sind Cover-Versionen bekannter Stücke, die zum Teil schon von Wilson Pickett aufgenommen wurden (“I’m In Love”), sowie Stücke von Bob Dylan (“I Shall Be Released”), Tyrone Davis (“Turning Point”) und Syl Johnson (“We Did It”).

Von seiner bewährten Begleitung in Form der Rays macht Johnny Rawls abermals Gebrauch. Die meisten Musiker der Rays sind auch in anderen, teils recht bekannten, Formationen tätig, wie Schlagzeuger Jon Olazabal, der bei The Dirty Heads spielt. Oder die beiden Background-Vocals Janelle Thompson und Shakara Weston. Sie sind Mitglieder der Neo-Soul-Gruppe S4TF. Johnny McGhee ist ein verdienter Motown-Studiomusiker. Und so weiter und so fort…

Mit “Waiting for the train” bringt Johnny Rawls erneut ein schön soul-bluesiges Album heraus, das hervorragend zu seinem Image als älterer verdienter Musiker passt. Unschwer erkennt man, dass Rawls’ Herz immer noch für die Musik schlägt und seine Seele immer noch voller intensiver Gefühle steckt, denen er mit seiner warmen und weichen Stimme auf wunderbare Weise Ausdruck verleiht. Kein Wunder, dass er in seiner Karriere schon so manche Auszeichnung einheimsen konnte.

Da Johnny Rawls sehr reisefreudig (u.a. war er heuer schon mehrfach in Europa) ist und dazu noch ein Workoholic mit 150 Auftritten im Jahr, könnte es durchaus sein, dass wir bald wieder Tourdaten von ihm bekanntgeben dürfen. Es wäre uns eine Freude.

Rating

Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 7 von 10





Sammlungswert und Exotik: 6 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 8 von 10





Klang / Sound: 7 von 10





Anspruch und Innovation: 7 von 10





Songwriting / Komposition: 8 von 10





Beiheft / Booklet: 7 von 10





Gesangliche Leistung: 8 von 10









Tracks

1 – Rain Keep Falling (’til I’m Free) (03:50)

2 – Las Vegas (03:50)

3 – Waiting for the Train (04:40)

4 – I’m in Love (03:34)

5 – California Shake (04:15)

6 – Blackjack Was a Gamble (05:01)

7 – I Shall Be Released (04:18)

8 – Turning Point (04:04)

9 – We Did It (03:17)

10 – Stay with Me (04:27)



Line-Up

The Rays:

Johnny McGhee – Gitarre

Bob Trenchard – Bass

Richy Puga – Schlagzeug

Dan Ferguson – Keys

Andy Roman – Alt / Tenor Saxophon

Mike Middleton – Trompete

Nick Flood – Bariton / Tenorsaxophon

Joel Chavarria – Posaune

Jon Olazabal – Percussion

Janelle Thompson – Backing Vocals

Shakara Weston – Backing Vocals



Tour

Tour beendet - keine neuen Daten gemeldet.



