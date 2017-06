Live at Carnegie Hall - an acoustic evening

Joe Bonamassa liebt es offenbar, seine Fans zu überraschen. Zuletzt, als er mit Beth Hart auf Soulpfaden wandelte und mit ihr zwei Studioalben aufnahm. Nun zaubert der Blues-Gitarrist eine neue Überraschung aus dem Hut: “Live at Carnegie Hall – an acoustic evening”.

Viele werden sich nun wahrscheinlich denken, dass in der Carnegie Hall auch schon Andere aufgetreten sind und Unplugged-Konzertaufnahmen gibt es zuhauf. Doch Joe Bonamassa ließ sich schon etwas ganz Besonderes einfallen. Er lud Gäste aus eher Blues-fernen musikalischen Spektren ein, sich an diesem Projekt zu beteiligen. So kam es, dass zum Beispiel die chinesische Musikerin Tina Guo (Cello, Erhu ) neben Joe Bonamassa sitzt und mit ihrer Erhu chinesische Farben in Bonamassas Blues einbringt. Oder, dass er vom ägyptischen Perkussionisten Hossam Ramzy begleitet wird.

Solch ein Wagemut ist schon beachtlich. Selbst, wenn man ein finanzielles Polster hat. Doch der stets bescheiden auftretende Bonamassa liebt die Herausforderung. Er hat sich zwar auch auf seinen früheren Alben immer wieder mal an verschiedenen Stilen interessiert gezeigt, doch so weit wie jetzt, ist er noch nicht gegangen.

Deutlich zu hören ist, dass Joe Bonamassa seine MitmusikerInnen nicht in ein Korsett sperren wollte. Er ließ ihnen die Freiheit, sich auf ihre eigene Art in seine Musik einzubringen. Er forderte sie vielmehr dazu auf, sich nicht zu sehr seiner Musik anzupassen, wie zum Beispiel Tina Guo im Interview erwähnt.

Das Resultat, das es in den verschiedensten Formaten zu kaufen gibt, ist denn auch schon etwas spektakulär. Joe Bonamassa hält dennoch die Waage, um seine Fans nicht zu überfordern. Aker Blues mit Erhu oder Drehleier ist schon wirklich außergewöhnlich. Bonamassas Musik ist von Hause aus schon sehr ansprechend, doch diese Versionen sind in der Tat überaus hörenswert.

Rating



Produktion: 7 von 10





Arrangement und Instrumentierung: 9 von 10





Sammlungswert und Exotik: 10 von 10





Eingängigkeit / Mainstream: 7 von 10





Klang / Sound: 8 von 10





Anspruch und Innovation: 9 von 10





Songwriting / Komposition: 7 von 10





Beiheft / Booklet: Nicht bewertet





Gesangliche Leistung: 6 von 10





: Nicht bewertet



Tracks



01 – This Train – 00:05:25

02 – Drive – 00:06:19

03 – The Valley Runs Low – 00:04:37

04 – Dust Bowl – 00:04:55

05 – Driving Towards The Daylight – 00:06:20

06 – Black Lung Heartache – 00:05:59

07 – Blue and Evil – 00:05:26

08 – Livin’ Easy – 00:05:05

09 – Get Back My Tomorrow – 00:05:12

10 – Mountain Time – 00:06:28

11 – How Can A Poor Man Stand Such Times And Live – 00:08:04

12 – Song Of Yesterday – 00:09:21

13 – Woke Up Dreaming – 00:06:15

14 – Hummingbird – 00:07:12

15 – The Rose – 00:06:55



Line-Up



Joe Bonamassa: Gesang, Gitarre

Tina Guo: Cello, Erhu

Eric Bazilian

Reese Wynans

Anton Fig: Schlagzeug

Hossam Ramzy: Perkussion

Mahalia Barnes

Juanita Tippins: Gesang

Gary Pinto

Tour